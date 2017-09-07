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Путин считает, что Тиллерсон «попал в плохую компанию»

13:21 7.09.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин считает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон «попал в плохую компанию», и надеется на возвращение Тиллерсона на «правильный путь сотрудничества». Об этом сообщает РИА "Новости".

«Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Но надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге», — сказал президент.

По словам российского лидера, несмотря на все сложности в дипломатической сфере в отношениях между РФ и США, контакты с американскими компаниями продолжаются, в том числе, и с компанией ExxonMobil, которую ранее возглавлял Тиллерсон.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форму во Владивостоке, Путин напомнил, что недавно подписал указ о награждении орденом Дружбы вице-премьера китайского правительства. "По поводу наград имейте в виду, что у нас не последний орден. Я обращаю ваше внимание", — добавил Путин.

Темы: Россия, США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.09.2017, 20:55
т...

"Отягощенная наследственность", от Леонида Ильича,ни куда не денешся,надо награждать.
07.09.2017, 20:49
Chablis Grand Cru

Благодаря Вам я узнал, что такое Упанишад. :)
07.09.2017, 20:42
Президент РФ Владимир Путин считает

Возможно, Путин и считает.
Но тот дядька, который изображен на фото в заголовке - не Путин.
Достаточно обратить внимание на его правое ухо с отвисшей вниз мочкой.
Хватит дурить народ.
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