Путин считает, что Тиллерсон «попал в плохую компанию»

Президент РФ Владимир Путин считает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон «попал в плохую компанию», и надеется на возвращение Тиллерсона на «правильный путь сотрудничества». Об этом сообщает РИА "Новости".

«Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Но надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге», — сказал президент.

По словам российского лидера, несмотря на все сложности в дипломатической сфере в отношениях между РФ и США, контакты с американскими компаниями продолжаются, в том числе, и с компанией ExxonMobil, которую ранее возглавлял Тиллерсон.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форму во Владивостоке, Путин напомнил, что недавно подписал указ о награждении орденом Дружбы вице-премьера китайского правительства. "По поводу наград имейте в виду, что у нас не последний орден. Я обращаю ваше внимание", — добавил Путин.