Минобороны РФ заявило об убийстве военного руководителя ИГ

В Сирии в результате авиаудара в районе города Дейр-эз-Зор убит военный руководитель «Исламского государства» Гулмурод Халимов, передает Минобороны России. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным ведомства, Халимов был на совещании с несколькими высокопоставленными командирами ИГ в подземном помещении, по которому был нанесен авиаудар. В общей сложности, утверждают в Минобороны, погибли более сорока человек.

Никакого другого подтверждения сведений о гибели Халимова пока не поступало.

Гулмурод Халимов родился в Таджикистане и в течение нескольких лет возглавлял таджикский ОМОН. Известно, что он проходил обучение в американской частной военной компании Blackwater.

В 2015 году Халимов бросил семью и уехал в Сирию, где присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство». Позднее он стал «министром войны» ИГ, сменив на этом посту Абу Умара аш-Шишани, боевика грузинского происхождения, который был убит.