Бывший замглавы СКР по Москве Никандров дал показания на сослуживцев

Бывший заместитель главы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве (ГСУ СК) Денис Никандров, обвиняемый в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), начал переговоры о заключении досудебного соглашения. Об этом «Коммерсант» узнал от близких к расследованию источников.

По информации издания, Никандров раскрыл для ФСБ схему получения взяток через банковские карты, оформленные в одном из банков Европы. Правоохранители выяснили, что счета регулярно пополнялись неизвестными лицами.

Банковские карты были найдены у всех фигурантов дела: самого Никандрова, а также еще двоих высокопоставленных сотрудников СК РФ - Михаила Максименко и Александра Ламонова.

По словам собеседника «Коммерсанта», эту схему, как говорил Никандров, использовали не только обвиняемые по делу Шакро Молодого, но и другие сотрудники Следственного комитета.

Сотрудники ФСБ, пишет издание, провели в рамках расследования целую серию допросов и обысков. При этом «определенный интерес» у следствия возник к начальнику ГСУ СК по Москве Александру Дрыманову, проходящему свидетелем по делу.

В начале сентября «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что силовики допрашивают начальника ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова, который якобы стал подозреваемым по делу его бывшего заместителя Дениса Никандрова. Позже Дрыманов опроверг информацию о проведении оперативно-следственных мероприятия в отношении него.

Денис Никандров вместе с бывшим главой Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его заместителем Ламоновым являются фигурантами дела о взятке. При этом ключевая фигура дела — вор в законе Шакро Молодой. Как считает следствие, фигуранты получили 500 тысяч евро от криминального авторитета за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, арестованного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.