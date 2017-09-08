Глава ПФР рассказал о повышении пенсий до прожиточного минимума‍

Порядка 100 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета в регионы России для доведения размеров пенсий до прожиточного минимума. Об этом сообщил в четверг, 7 сентября, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Дроздов отметил, что до прожиточного минимума будут подняты пенсии 3,9 млн россиян. «В этом году из бюджета на эти цели будет направлено 99,7 млрд рублей в 69 субъектах Российской Федерации», — сообщил Дроздов, передает «Российская газета».

По итогам работы восьми месяцев 2017 года в ПФР «всё исполняется в плановом порядке», добавил глава ведомства. В начале этого года пенсионеры получили единовременную денежную выплату в 5 тысяч рублей.

В Пенсионном фонде РФ сообщили, что с 1 августа 2017 г. работающие пенсионеры — около 14,3 млн человек — получили прибавку к выплатам. На перерасчет имели право граждане, за которых работодатели в 2016 г. уплачивали страховые взносы.