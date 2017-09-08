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Глава ПФР рассказал о повышении пенсий до прожиточного минимума‍

09:53 8.09.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Порядка 100 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета в регионы России для доведения размеров пенсий до прожиточного минимума. Об этом сообщил в четверг, 7 сентября, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Дроздов отметил, что до прожиточного минимума будут подняты пенсии 3,9 млн россиян. «В этом году из бюджета на эти цели будет направлено 99,7 млрд рублей в 69 субъектах Российской Федерации», — сообщил Дроздов, передает «Российская газета».

По итогам работы восьми месяцев 2017 года в ПФР «всё исполняется в плановом порядке», добавил глава ведомства. В начале этого года пенсионеры получили единовременную денежную выплату в 5 тысяч рублей.

В Пенсионном фонде РФ сообщили, что с 1 августа 2017 г. работающие пенсионеры — около 14,3 млн человек — получили прибавку к выплатам. На перерасчет имели право граждане, за которых работодатели в 2016 г. уплачивали страховые взносы.

Темы: Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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08.09.2017, 12:49
Фома

Мы уверенно идем по пути строительства коммунизма, где не будет ни пенсий, ни зарплат, ни самих денег у народа. Деньги (эти фантики как параметр измерения ума,совести и справедливости)) должны быть только у чиновников, банкиров, спортсменов, артистов и олигархов. Остальные себя сами как нибудь прокормят. Да, вообще, народу давно нужно переходить на фотосинтез пока воздух и солнечные лучи условно бесплатны.
08.09.2017, 12:47
такс

Хороший у вас аппарат для приготовления лапши
08.09.2017, 12:45
такс

Правильно пока люди грызутся друг с другом пенсию им можно не платить
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