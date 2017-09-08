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Росавиация лишила лицензий десятки коммерческих пилотов

18:31 8.09.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Росавиация аннулировала лицензии 47 пилотов коммерческой авиации, которые проходили подготовку в Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА).

В ведомстве пояснили, что учебное заведение нарушало требования законодательства при осуществлении образовательной деятельности. В частности, было установлено, что программа обучения реализовывалась всего за 10 месяцев, тогда как, согласно стандарта, срок получения среднего профобразования в подобных учебных заведениях составляет два года, высшего – четыре-пять лет.

«Таким образом, при получении свидетельств пилотов указанными выпускниками предоставлялись заведомо недостоверные данные», - цитирует РИА «Новости» сообщение Росавиации.

В нем также отмечено, что в ближайшее время лицензий могут лишиться еще 19 пилотов.

Ранее начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев делал акцент на том, что ЧЛУГА сможет готовить частных, но не коммерческих пилотов.
 

Темы: Россия, Авиасообщение в России, Образование в России, Росавиация
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Комментарии читателей
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08.09.2017, 21:51
Патриот России

Без вмешательства Госдепа тут не обошлось!
08.09.2017, 19:17
SL

А когда отберут лицензии к у компаний позорища авиации, таких как "Северный ветер", "Ямал", именуемый в народе "ЧумАлет" для которых нет понятия график, а время вылета просто фикция, так, от балды?
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