Росавиация лишила лицензий десятки коммерческих пилотов

Росавиация аннулировала лицензии 47 пилотов коммерческой авиации, которые проходили подготовку в Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА).

В ведомстве пояснили, что учебное заведение нарушало требования законодательства при осуществлении образовательной деятельности. В частности, было установлено, что программа обучения реализовывалась всего за 10 месяцев, тогда как, согласно стандарта, срок получения среднего профобразования в подобных учебных заведениях составляет два года, высшего – четыре-пять лет.

«Таким образом, при получении свидетельств пилотов указанными выпускниками предоставлялись заведомо недостоверные данные», - цитирует РИА «Новости» сообщение Росавиации.

В нем также отмечено, что в ближайшее время лицензий могут лишиться еще 19 пилотов.

Ранее начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев делал акцент на том, что ЧЛУГА сможет готовить частных, но не коммерческих пилотов.

