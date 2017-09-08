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Жириновский попросил смягчить меру пресечения Серебренникову

20:42 8.09.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо главе СКР Александру Бастрыкину, в котором попросил отпустить худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

Глава ЛДПР предложил заменить режиссеру меру пресечения на подписку о невыезде. Жириновский отметил, что помещение Серебренникова под домашний арест вызвало значительный общественный резонанс. Он также добавил, что обращается к главе СКР по просьбе людей, которые хорошо знают Серебренникова, сообщает РИА «Новости».

Режиссер обвиняется в организации хищения 70 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на гастроли и спектакли. Фигурантами дела также являются гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший бухгалтер Нина Масляева и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.
 

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Партия ЛДПР, Следственный комитет России, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.09.2017, 00:00
Гость: Странно другое

Почему он в порыве страсти не потребовал наградить Серебренникова медалью героя?
08.09.2017, 23:55
Гость: Вместо Серебренникова

нужно посадить Жириновского.
08.09.2017, 23:20
Гость: Ха-ха-ха!

Жирик за русских, а семнадцать процентов русских стабильно за Жирика.
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