Жириновский попросил смягчить меру пресечения Серебренникову

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо главе СКР Александру Бастрыкину, в котором попросил отпустить худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

Глава ЛДПР предложил заменить режиссеру меру пресечения на подписку о невыезде. Жириновский отметил, что помещение Серебренникова под домашний арест вызвало значительный общественный резонанс. Он также добавил, что обращается к главе СКР по просьбе людей, которые хорошо знают Серебренникова, сообщает РИА «Новости».

Режиссер обвиняется в организации хищения 70 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на гастроли и спектакли. Фигурантами дела также являются гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший бухгалтер Нина Масляева и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.

