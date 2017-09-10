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Кадыров призвал мусульман помогать рохинджа делом

21:30 10.09.2017
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
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Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил мусульманам прекратить митинги в поддержку народности рохинджа в Мьянме.

«Никакой надобности в митингах в настоящее время нет. Если бы они были нужны, я предоставил бы центральную площадь Грозного, создал бы необходимые условия, - цитирует его РИА «Новости».

Кадыров призвал российских мусульман оказать рохинджа гуманитарную помощь. Он отметил, что такая работа уже ведется и предложил всем неравнодушным принять в ней участие

На прошлой неделе у посольства Мьянмы в Москве несколько сотен мусульман устроили акцию в поддержку рохинджа. После этого аналогичная, но более массовая, акция прошла в Грозном.

Ранее сообщалось, что власти Мьянмы проводят силовую операцию против рохинджа, которых считают нелегальными мигрантами и террористами. Погибли около 400 человек, свыше 100 тысяч бежали в соседний Бангладеш.
 

Темы: Россия, Мьянма, Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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10.09.2017, 22:01
Именно!

Нехай помогают "делом" у себя в мусульманских республиках.
Нехрен переться что-то демонстрировать на главные площади столичных городов.
Я понимаю, что основное - это расстелить коврики, снять ботинки и демонстрировать некоему Аллаху свою 5-ю точку.
Только убедительная просьба делать это не в общественных (в понимании всей страны) местах.
10.09.2017, 21:56
messa

Что значит похож на русского?
10.09.2017, 21:55
"Невозможно

в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев." (С)
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