Кадыров призвал мусульман помогать рохинджа делом

Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил мусульманам прекратить митинги в поддержку народности рохинджа в Мьянме.

«Никакой надобности в митингах в настоящее время нет. Если бы они были нужны, я предоставил бы центральную площадь Грозного, создал бы необходимые условия, - цитирует его РИА «Новости».

Кадыров призвал российских мусульман оказать рохинджа гуманитарную помощь. Он отметил, что такая работа уже ведется и предложил всем неравнодушным принять в ней участие

На прошлой неделе у посольства Мьянмы в Москве несколько сотен мусульман устроили акцию в поддержку рохинджа. После этого аналогичная, но более массовая, акция прошла в Грозном.

Ранее сообщалось, что власти Мьянмы проводят силовую операцию против рохинджа, которых считают нелегальными мигрантами и террористами. Погибли около 400 человек, свыше 100 тысяч бежали в соседний Бангладеш.

