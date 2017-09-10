Миронов предложил перенести Единый день голосования

Лидер фракции «Справедлива Россия» Сергей Миронов считает, что Единый день голосования следует перенести на вторую половину октября.

Он отметил, что ранее его партия уже выступала с инициативой переноса выборов на третье воскресенье октября или же на март. «Ерунда полная – второе воскресенье сентября, ну нет людей на участках и в Москве, и в других регионах. Однозначно надо дату Единого дня голосования переносить», - приводятся его слова на сайте партии.

Лидер «СР» добавил, что голосование в столице проходит не очень активно. По его словам, людей на избирательных участках мало. Кроме того, его соратники сообщили, что социальные работники агитируют пенсионеров голосовать за «Единую Россию». «У пенсионеров листочек, чтобы они не перепутали, за кого голосовать. Но это уже известная технология», - заявил Миронов.

Кроме того, он ожидает массовой фальсификации результатов выборов в Краснодарском крае. Миронов подчеркнул, что если это произойдет, то партия не признает и оспорит результаты выборов.

В России 10 сентября проходят выборы разных уровней в 82 из 85 регионов России. В Москве выбирают депутатов в 125 муниципалитетах.

