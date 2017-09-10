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Миронов предложил перенести Единый день голосования

18:16 10.09.2017
Сергей Миронов © KM.RU, Кирилл Зыков
Сергей Миронов © KM.RU, Кирилл Зыков
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Лидер фракции «Справедлива Россия» Сергей Миронов считает, что Единый день голосования следует перенести на вторую половину октября.

Он отметил, что ранее его партия уже выступала с инициативой переноса выборов на третье воскресенье октября или же на март. «Ерунда полная – второе воскресенье сентября, ну нет людей на участках и в Москве, и в других регионах. Однозначно надо дату Единого дня голосования переносить», - приводятся его слова на сайте партии.

Лидер «СР» добавил, что голосование в столице проходит не очень активно. По его словам, людей на избирательных участках мало. Кроме того, его соратники сообщили, что социальные работники агитируют пенсионеров голосовать за «Единую Россию». «У пенсионеров листочек, чтобы они не перепутали, за кого голосовать. Но это уже известная технология», - заявил Миронов.

Кроме того, он ожидает массовой фальсификации результатов выборов в Краснодарском крае. Миронов подчеркнул, что если это произойдет, то партия не признает и оспорит результаты выборов.

В России 10 сентября проходят выборы разных уровней в 82 из 85 регионов России. В Москве выбирают депутатов в 125 муниципалитетах.
 

Темы: Россия, Москва, Выборы в органы власти в России, Партия «Справедливая Россия», Сергей Миронов
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Комментарии читателей
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10.09.2017, 20:28
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А еще лучше перенести на Новый год.
10.09.2017, 19:26
Россиянин

Все проблемы россиян из-за неправильного выбора единого дня голосования. Пришло время исправить это.
10.09.2017, 18:44
кадет

Опять состоялась несанкционированная акция мусульман у посольства Мьянмы в Москве, и захотелось высказаться. Про двойные стандарты, конечно же. Вот имеем мы несанкционированный митинг сотен мусульман в центре Москвы с перекрытием улицы. К месту стянули огромные силы полиции, и что? И ничего. Стоят несколько часов и вежливо просят собравшихся разойтись.
\\\\\\\\\\\\\\\
В московской полиции заявили, что нарушений порядка в ходе акции не было. Ну, конечно, за исключением того, что акция не была согласована в принципе и сама по себе являлась нарушением, но этот момент московская полиция как-то упустила из виду
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