На нарушения на выборах поступило более 1,2 тысячи жалоб

В общей сложности на горячую линию Центризбиркома поступило 1284 жалобы на нарушения, допущенные в ходе Единого дня голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Она отметила, что практически половина этих жалоб – 532 – приходится на Москву.

В то же время в регионах Центрального федерального округа заявили, что выборы прошли без серьезных нарушений. Единичные были оперативно устранены и не повлияли на ход голосования.

СМИ отмечают, что явка на выборы была низкой. Так, в Москве к 18:00 явка составила всего 12%, в Подмосковье – около 17,5%. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, это объясняется тем, что Единый день голосования совпал с празднованием Дня города.

