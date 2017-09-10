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На нарушения на выборах поступило более 1,2 тысячи жалоб

21:59 10.09.2017
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В общей сложности на горячую линию Центризбиркома поступило 1284 жалобы на нарушения, допущенные в ходе Единого дня голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Она отметила, что практически половина этих жалоб – 532 – приходится на Москву.

В то же время в регионах Центрального федерального округа заявили, что выборы прошли без серьезных нарушений. Единичные были оперативно устранены и не повлияли на ход голосования.

СМИ отмечают, что явка на выборы была низкой. Так, в Москве к 18:00 явка составила всего 12%, в Подмосковье – около 17,5%. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, это объясняется тем, что Единый день голосования совпал с празднованием Дня города.
 

Темы: Россия, Выборы в органы власти в России, Общественно-политическая жизнь в России, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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