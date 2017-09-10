Единый день голосования: В 82 регионах РФ проходят выборы разных уровней

В России 10 сентября проходят выборы разных уровней в 82 из 85 регионов России. Исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений, сообщает ТАСС.

Жители 16 регионов России выберут сегодня новых губернаторов.

Всенародное голосование состоится в Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях, а также в республиках Бурятия, Удмуртия, Карелия, Мордовия, Марий Эл, в Пермском крае и городе федерального значения Севастополе.

У десяти губернаторов истекает срок полномочий, а в республиках Удмуртия и Марий Эл, в Кировской, Томской, Новгородской и Калининградской областях выборы пройдут досрочно.



