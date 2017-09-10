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Единый день голосования: В 82 регионах РФ проходят выборы разных уровней

12:24 10.09.2017
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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В России 10 сентября проходят выборы разных уровней в 82 из 85 регионов России. Исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений, сообщает ТАСС.

Жители 16 регионов России выберут сегодня новых губернаторов. 

Всенародное голосование состоится в Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях, а также в республиках Бурятия, Удмуртия, Карелия, Мордовия, Марий Эл, в Пермском крае и городе федерального значения Севастополе.

У десяти губернаторов истекает срок полномочий, а в республиках Удмуртия и Марий Эл, в Кировской, Томской, Новгородской и Калининградской областях выборы пройдут досрочно.  


 

Темы: Россия, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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10.09.2017, 18:15
Гость: Так же ж

Выбери сам себе вора! И сам будешь за него отвечать!
10.09.2017, 18:12
Гость: ABCD

Сегодня приехал мой знакомый и показал сотовый телефон дочки (пятиклассница) там СМС от школы в рассылке "сообщить ответным письмом кто из родителей был на выборах "плюсиком" если не были- указать причину..."
Что это было?
10.09.2017, 17:12
Гость: Евгений В

При установившейся избирательной системе и ее технологии, по моему мнению, выборов и выбора в РФ не существует. На выборы президента все же пойду, чтобы проголосовать против кандидата, которого нам подсунут властные оборотни из бывших членов КПСС.
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