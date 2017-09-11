Фигуранты самых громких коррупционных скандалов в России XXI века

Первые 17 лет нового века прошли для России под крики «Коррупция! Коррупция!». ВИДЕО



© KM.RU, Алексей Белкин

Министр и его любовница продавали объекты Минобороны, братья Билаловы заработали миллиарды на откатах, а глава ФСИН на браслетах. Мы вспомнили четырех героев самых громких коррупционных скандалов и узнали, где они сейчас.

Анатолий Сердюков: министр - подследственный - топ-менеджер

До уголовного дела Сердюков проработал на посту министра обороны России пять с половиной лет. Сердюков провел реформу российской армии, сократил ее численность, и перевел системы обеспечения армии на сторонние специализированные компании. Собственно, в рамках аутсорсинга в 2008 году и была создана коммерческая структура «Оборнсервис». С 2009 по 2011 годы председателем совета директоров был лично Анатолий Сердюков.

В 2012 году СК РФ возбудил дело по факту махинаций сотрудников структуры при реализации непрофильных военных активов. Нанесенный ущерб предварительно оценивался в три миллиарда рублей. В ноябре того же года президент Путин отправил Сердюкова в отставку, чтобы «создать условия для объективного расследования».

Сначала экс-министр проходил по делу свидетелем, но после обыска и допросов, состоявшихся в 2013 году, он перешел в разряд фигурантов. Сердюков обвинялся в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба. Однако уголовное дело было прекращено через два месяца - бывший глава ведомства попал под амнистию, приуроченную к двадцатилетию Конституции, как «защитник отечества».

Амнистия меркнет рядом с новым назначением Сердюкова, он стал председателем совета директоров авиастроительной компании «Росвертол» и одновременно членом совета директоров «Вертолетов России». 23 июня 2017 года он получил еще одну должность - вместо экс-председателя ВЭБ Владимира Дмитриева он вошел в совет директоров «КамАЗа». Все эти предприятия входят в структуру госкорпорации «Ростех».

Есть мнение, что разоблачение «Оборонсервиса» было публичной поркой загулявшего зятя. В 2000 году Сердюков женился на Юлии Похлебкиной, дочери Виктора Зубкова, который работал вместе с Владимиром Путиным еще в мэрии Санкт-Петербурга, а в середине нулевых занимал пост премьер-министра страны.

Проходившую по делу «Оборонсервиса» руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву еще до скандала называли любовницей Сердюкова, а после него об этом уже говорила вся страна.

Евгения Васильева: из-под ареста в Русский музей и под покровительство министра культуры

Следствие обвинило главу департамента имущественных отношений Минобороны в реализации коррупционных схем с землей, недвижимостью и акциями госкорпорации. Ущерб оценивался в 600 млн рублей. Сердюков допрашивался по делу Васильевой как свидетель. Якобы Васильева «ввела его в заблуждение», и продавала объекты Минобороны по заниженным ценам.

Находясь под домашним арестом, Евгения Васильева обрушила на россиян всю мощь своего таланта. Она почти круглосуточно общалась с читателями соцсетей, сняла клипы, где выставила себя жертвой несчастной любви, рисовала картины на политические и не очень темы, и публиковала свои стихи.

Например, вот такие:

Каждый выстрел

Пройдет пусть мимо меня.

Не заденет, не ранит,

Хоть выстрелов много.

Только лоб мой

Морщину заложит в себя.

Как попытку узнать,

Кто не любит так Бога.

В 2015 году Евгения Васильева была приговорена к пяти годам тюремного срока, но через два месяца вышла по УДО. Основанием для освобождения стал длинный «домашний арест», который Васильева провела в 13-комнатной квартире.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Сейчас она проверяется на причастность к другим преступлениям, связанным с «Оборонсервисом». Ее имущество, квартиры, счета и драгоценности пока арестованы.

Евгения Васильева возобновила свой ювелирный проект, и ищет партнеров, чтобы расширить бизнес. Недавно ее избрали секретарем ТСЖ дома в Молочном переулке, 6, где она живет. Председателем ТСЖ является Анатолий Сердюков.

Творческие проекты Васильева пока заморозила, но попыталась поделиться своим наследием с Русским музеем. Она подарила собранию свой триптих «Транскриптоза».

Однако музейная комиссия под предлогом «несоответствия собирательной практике музея» отказалась от подарка. По одной из версий, это решение было принято вопреки настойчивому и ясно высказанному пожеланию министра культуры РФ Владимира Мединского. Такую заботу министра культуры о Васильевой некоторые политологи связывают с тем, что Евгения приходится двоюродной сестрой Светлане Медведевой, жене вице-президента России. А Мединский хочет быть полезным семье Медведевых.

Александр Реймер: сел сам и посадил других

Экс-глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) был арестован в марте 2015 года по обвинению в мошенничестве. Следствие предположило, что Реймер причастен к хищению 2,7 млрд рублей. Он и его подельники завысили закупочную цену электронных браслетов слежения за заключенными. Их номинальная стоимость - 19 тысяч рублей за штуку, однако стационарные покупались за 108 тысяч рублей, а мобильные и того больше, по 128 тысяч рублей за штуку.

Компании, участвовавшие в закупке присвоили 12 млрд рублей, а Реймеру соучастник хищения директор компании-исполнителя ОООНПФ «Мета» Николай Мартынов в рабочий кабинет принес 140 млн рублей «отката». Бывший гендиректор «Меты» Николай Мартынов в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дал показания о том, что господин Реймер за заключение договоров требовал откаты в размере 10% от их стоимости.

Кроме Мартынова, который пошел на сделку со следствием и получил три года и восемь месяцев тюрьмы, прочие участники схемы своей вины не признавали. Они утверждали, что виноваты их «профнепригодные» подчиненные.

Кстати, закупленные браслеты были еще и непригодны для эксплуатации. В ходе следствия техническая экспертиза установила, что в значительной части браслетов не было блоков российской спутниковой системы навигации ГЛОНАСС, а потому они в принципе не позволяли отслеживать перемещение лиц, находящихся под домашним арестом.

В ответ на требование ФСИН взыскать с фигурантов дела почти три миллиарда рублей, адвокат Мартынова предложил расплатиться такими же браслетами из оставшейся на складе партии размером семь тысяч штук.

14 июня 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей. Обвинение требовало девяти лет и один миллиард штрафа.

Александр Реймер стал руководителем ФСИН в 2009 году. До этого он три года возглавлял самарское управление внутренних дел. В 2011 году именно он принял решение не проводить тендер на производство браслетов, а передать контракт Центру информационно-технического обеспечения и связи ФСИН (ФГУП ЦИТОС).

Поскольку он не обладал соответствующей производственной базой, исполнителем заказа стала самарская компания ООО НПФ «Мета», использующая на производстве труд заключенных.

Сегодня нехватка тех самых браслетов привела к тому, что вместо домашнего ареста многим подследственным меняют меру пресечения на содержание под стражу. Это касается в основном предпринимателей, но не только их.

Братья Билаловы: с курортов в Лондон

В 2015 году республиканское ФСБ совместно с сотрудниками МВД выявили хищения в особо крупном размере при строительстве двух линий электропередач. Организаторы схемы использовали закупленные по заниженным ценам материалы, а разницу с указанными в отчетных документах суммами, положили себе в карман. Кроме того, они завышали объемы выполненных работ при прокладке ЛЭП.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя подрядной организации курорта «Мамисон». Было арестовано его имущество на сумму около 80 млн рублей, в том числе, гостиничный комплекс в одной из популярных туристических зон Северной Осетии. Хищение из федерального бюджета оценивается в 82 млн рублей.

Корпорация «Курорты Северного Кавказа» (КСК) поддерживала и лоббировала строительство всесезонного «Мамисона». Эксперты, в том числе, международные, утверждали, что в будущем он сможет сравниться с Park City в США и Les Arcs во Франции.

Первым руководителем КСК был дагестанский бизнесмен Ахмед Билалов. Позже на него было заведено уголовное дело из-за «необоснованных затрат средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши».

Незадолго до этого деятельность Билалова в качестве вице-президента Олимпийского комитета подверглась резкой критике со стороны президента Владимира Путина.

По его вине на 2,5 года был задержан пуск комплекса «Русские горки», а его стоимость возросла с одного миллиарда 200 млн рублей до восьми миллиардов. Его брат, Магомед Билалов, возглавлял совет директоров компании «Красная поляна», руководство которой заподозрили в создании коррупционной схемы.

Миллиард рублей, выделенный Сбербанком на строительство комплекса, был размещен на вкладах в НБРБ, возглавляемом Билаловым, под 4–7% годовых.

Сейчас братья Билаловы находятся в Лондоне, и возвращаться в Россию не собираются.

После бегства Ахмеда Билалова в Великобританию в КСК произошла массовая чистка сотрудников, принадлежащих к его команде. Начали циркулировать слухи о закрытии многих проектов компании, в том числе, «Мамисона», из-за их бесперспективности. Однако, судя по всему, финансирование проектов продолжается.

22 июля 2017 года спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко потребовала проверить расходование все еще поступающих на строительство многострадального курорта денег. Ей стало известно, что при средней по региону зарплате в 23 тысячи, сотрудники курорта получают по 280 тысяч, а гендиректор свыше миллиона рублей в месяц.