Москва уравняет условия работы дипмиссий России и США

Москва полностью уравняет условия работы сотрудников российской дипломатической миссии в США и американской - в России. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

Он напомнил, что Москва проявила "добрую волю", включив в список сотрудников российских дипмиссий в США и тех, кто работает в представительстве при ООН. При этом, по словам Лаврова, дипломаты при ООН — отдельная тема, которая не касается двухсторонних отношений.

"Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства. Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские — в США", — добавил министр.

Минувшим летом Москва предложила сократить персонал американских дипмиссий в России на 755 человек — до 455. Таким образом, их количество пришло в соответствие с числом сотрудников российских дипмиссий в Соединенных Штатах. Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые конгрессом новые санкции в отношении Москвы.

США, в свою очередь, потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это сокращением численности работников американской дипмиссии. В здании консульства прошли обыски, МИД назвал подобные действия "рейдерским захватом дипломатической собственности" и грубым нарушением международных норм.

Позднее в Вашингтоне заявили, что хотят прекратить обмен дипломатическими мерами с Россией по принципу "око за око".