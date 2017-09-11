..На всех губернаторских выборах победили кандидаты от «Единой России»..

Кандидаты от «Единой России», по предварительным данным, побеждают во всех 16 регионах, где 10 сентября прошли выборы губернаторов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глав регионов выбирали в Севастополе, Бурятии, Удмуртии, Мордовии, Карелии, Томской, Свердловской, Ярославской, Белгородской, Новгородской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Калининградской областях, Пермском крае и республике Марий Эл.

Согласно предварительным итогам голосования, самый высокий результат оказался в Мородовии – Владимир Волков набрал 90%.

За ним следует глава Марий ЭЛ Александр Евстифеев с 88%, на третьем — глава Бурятии Алексей Цыденов — 87%, на четвертое месте – глава Пермского края Максим Решетников и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов – оба набрали по 81%. Пятую строчку занял губернатор Рязанской области Николай Любимов 80%. Самый низки результат, согласно предварительным данным показал врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков — 60%.

В Свердловской области к выборам не был допущен мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он не смог пройти «муниципальный фильтр», то есть заручиться поддержкой необходимого числа муниципальных депутатов. Ройзман назвал выборы «обманом избирателей» и призвал к бойкоту голосования. В 2013 году он выиграл выборы мэра Екатеринбурга, получив треть голосов избирателей и обогнав кандидата от «Единой России».