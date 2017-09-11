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На всех губернаторских выборах победили кандидаты от «Единой России»

10:00 11.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Кандидаты от «Единой России», по предварительным данным, побеждают во всех 16 регионах, где 10 сентября прошли выборы губернаторов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глав регионов выбирали в Севастополе, Бурятии, Удмуртии, Мордовии, Карелии, Томской, Свердловской, Ярославской, Белгородской, Новгородской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Калининградской областях, Пермском крае и республике Марий Эл.

Согласно предварительным итогам голосования, самый высокий результат оказался в Мородовии – Владимир Волков набрал 90%.
За ним следует глава Марий ЭЛ Александр Евстифеев с 88%, на третьем — глава Бурятии Алексей Цыденов — 87%, на четвертое месте – глава Пермского края Максим Решетников и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов – оба набрали по 81%. Пятую строчку занял губернатор Рязанской области Николай Любимов 80%. Самый низки результат, согласно предварительным данным показал врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков — 60%.

В Свердловской области к выборам не был допущен мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он не смог пройти «муниципальный фильтр», то есть заручиться поддержкой необходимого числа муниципальных депутатов. Ройзман назвал выборы «обманом избирателей» и призвал к бойкоту голосования. В 2013 году он выиграл выборы мэра Екатеринбурга, получив треть голосов избирателей и обогнав кандидата от «Единой России». 

Темы: Выборы в органы власти в России, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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11.09.2017, 13:18
Выборы

Иначе и быть не могло, в основном по трём причинам,
1,Очень низкая явка способствует победе кандидатов от ЕР, почему?
- ну в этом случае все бюджетники так или иначе примут участие в
голосовании, а им уже дано указание за кого голосовать и победа
обеспечена, народ просто не верит в справедливость выборов и голосовать
не хочет, считая что это бесполезно
2,Большая доля вероятности что старые приемы вбрасывания бюлетеней
сохраняется, это тоже обеспечит очень высокий процент при подсчете,
3,Административный ресурс также хороший помощник в победе, используется
адмресурс на всю катушку, тем более что губернаторы не покидают свои
посты при участии в выборах, хотя по справедливости должны
большая часть народа не устраивает то положение в котором он находится, поэтому и голосовать за кандидатов от ЕР не стал бы по одной простой причине
в самой богатой стране мира живет самый нищий народ в Европе, большая его часть, когда бабушка получая пенсию в 7 т,р, платит услуги ЖКХ в 6 т,р, и ходит на рынок выпрашивая пару картофелин чтобы не умереть с голоду это один пример из сотен тысяч, а может и миллионов никто не считал
11.09.2017, 12:52
kurator Schmul

Кто победит было ясно.Процент участия населения в выборах нет,как в инет нет.
11.09.2017, 12:50
фильтр

..На всех губернаторских выборах победили кандидаты от «Единой России»..
* И что, иначе и быть не могло ?!
Кто сидит при гос.бюджете у того и адм.рычаги.
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