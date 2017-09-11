Оппозиция получила около 200 мест на выборах в Москве

Кандидаты от оппозиции получили около 200 мест на столичных муниципальных выборах. Проект экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова поддерживал порядка 1000 человек в депутаты столицы от партий «Парнас», КПРФ, «Яблоко» и самовыдвиженцев.

Так, по предварительным результатам, оппозиция получила большинство в районах: Аэропорт, Левобережный, Тимирязевский, Хамовники, Якиманка, Тверской, Сокол, Черемушки, Коньково, Ломоносовский, Академический, Марьина Роща и Зюзино. Кроме того, оппозиционеры получили все 12 мандатов в Гагаринском районе, где накануне голосовал президент РФ Владимир Путин, пишут «Ведомости» со ссылкой на штаб Гудкова.

Однако для преодоления «муниципального фильтра» при выдвижении в мэры необходимо заручиться подписью хотя бы одного депутата в 110 районах. В беседе с РБК Гудков пояснил, что будет договариваться с другими депутатами.

«Похоже, что получится меньше 110 районов. Это не страшно, потому что получился очевидный успех — много районов с большинством. Будет, скорее всего, под 300 депутатов. То, что не получился нужный рисунок — будем договариваться и, может быть, меняться. В Хамовниках и Якиманке не будет подписей у Собянина. Не думаю, что мы будем меняться с Собяниным. Может быть, закон сменится», — сказал глава штаба Гудкова Максим Кац.

10 сентября муниципальные выборы прошли в 125 районах «старой Москвы». При этом явка было рекордно низкой — около 15 процентов.