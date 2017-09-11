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Оппозиция получила около 200 мест на выборах в Москве

12:42 11.09.2017
Дмитрий Гудков © KM.RU, Дарья Семина
Дмитрий Гудков © KM.RU, Дарья Семина
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Кандидаты от оппозиции получили около 200 мест на столичных муниципальных выборах. Проект экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова поддерживал порядка 1000 человек в депутаты столицы от партий «Парнас», КПРФ, «Яблоко» и самовыдвиженцев.

Так, по предварительным результатам, оппозиция получила большинство в районах: Аэропорт, Левобережный, Тимирязевский, Хамовники, Якиманка, Тверской, Сокол, Черемушки, Коньково, Ломоносовский, Академический, Марьина Роща и Зюзино. Кроме того, оппозиционеры получили все 12 мандатов в Гагаринском районе, где накануне голосовал президент РФ Владимир Путин, пишут «Ведомости» со ссылкой на штаб Гудкова.

Однако для преодоления «муниципального фильтра» при выдвижении в мэры необходимо заручиться подписью хотя бы одного депутата в 110 районах. В беседе с РБК Гудков пояснил, что будет договариваться с другими депутатами.

«Похоже, что получится меньше 110 районов. Это не страшно, потому что получился очевидный успех — много районов с большинством. Будет, скорее всего, под 300 депутатов. То, что не получился нужный рисунок — будем договариваться и, может быть, меняться. В Хамовниках и Якиманке не будет подписей у Собянина. Не думаю, что мы будем меняться с Собяниным. Может быть, закон сменится», — сказал глава штаба Гудкова Максим Кац.

10 сентября муниципальные выборы прошли в 125 районах «старой Москвы». При этом явка было рекордно низкой — около 15 процентов.

Темы: Россия, Москва, Выборы в органы власти в России, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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11.09.2017, 14:31
Гость: Да неужели ?

Что по-вашему значит "захват власти" ? Маргиналы -это большинство нашего народа. И никакого захвата власти, просто народ имеет право выбирать во власть таких же маргиналов и прочих хулиганов.
11.09.2017, 14:17
Гость: Контрразведчик

"Гудок старший", имел левый гешефт и квартиру Лондоне, будучи депутатом ГД, проверили, попался, выгнали из ГД РФ с треском. "Гудок младший", пока не попался на левом гешефте, но лил грязь в Usa и в присутствии госдепщиков на свою Родину, Россию. Так кто же такие "оппозиционные Гудки"?
11.09.2017, 13:14
Гость: путник

явка 15% при 80% голосов от явки, депутатишки избраны 10% от числа всех граждан. Можно назвать их народными избранниками? 10% это количество госслужащих(в т.ч. полиции) от общего числа граждан. главный штабист едросов чего-то вещал сегодня: "приходите! убедите! муниципальных едросов, что Ваша программа достойна, пройдете фильтр.Мы не можем заставлять ставить подписи" Бредятина и вранье. Сами под себя закон сделали. Как только они фильтр проходить не будут, так и правила поменяют.
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