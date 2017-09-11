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В РПЦ придумали новое название для безалкогольного пива

18:00 11.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил переименовать безалкогольное пиво в напиток для фитнеса.

«В одном из комментариев я прочитал, что безалкогольное пиво — это даже такой напиток для фитнеса, можно, занимаясь фитнесом, его пить. И вот есть у меня предложение — давайте так и назовем его — солодовый напиток для фитнеса «Парус», например», - цитирует его РИА «Новости».

По мнению Легойды, реклама такого напитка не будет способствовать поддержке алкогольной продукции. Тем более, что производители, по их словам, с помощью такого пива стараются снизить уровень алкоголизации населения.

Ранее один из крупнейших производителей пива в России отметил, что безалкогольным считается пиво, в котором массовая доля этилового спирта не превышает 0,5%. Технология изготовления такого напитка также предполагает процесс брожения.
 

Темы: Россия, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Православная церковь в России, Производство и реализация пива и слабоалкогольных напитков
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Комментарии читателей
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11.09.2017, 21:45
Гость

"реклама такого напитка не будет способствовать поддержке алкогольной продукции" - я вам другую "умную" идею подброшу. У нас в городе сделали подсветку для самого большого собора, который находиться в центре и на горке. Так вот, его осветили так, что внизу желтые фонари горят, а вверху, где купола - голубые. И вечером со всех сторон города виден собор в виде флага Украины - я так понимаю "воспитывают патриотизм". Как вам "идейка" - осветить все храмы в цвет национального флага? Совсем уже офигели...
11.09.2017, 21:24
новое название для безалкогольного пива

Пиво "РПЦ" ))). Или "ПЦ" .
11.09.2017, 21:06
Не лучше

"Миро точащая слеза попа колено преклонного".
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