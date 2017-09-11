В РПЦ придумали новое название для безалкогольного пива

Председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил переименовать безалкогольное пиво в напиток для фитнеса.

«В одном из комментариев я прочитал, что безалкогольное пиво — это даже такой напиток для фитнеса, можно, занимаясь фитнесом, его пить. И вот есть у меня предложение — давайте так и назовем его — солодовый напиток для фитнеса «Парус», например», - цитирует его РИА «Новости».

По мнению Легойды, реклама такого напитка не будет способствовать поддержке алкогольной продукции. Тем более, что производители, по их словам, с помощью такого пива стараются снизить уровень алкоголизации населения.

Ранее один из крупнейших производителей пива в России отметил, что безалкогольным считается пиво, в котором массовая доля этилового спирта не превышает 0,5%. Технология изготовления такого напитка также предполагает процесс брожения.

