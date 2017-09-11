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В Госдуме не увидели смысла в переносе Единого дня голосования

21:45 11.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Перенос Единого дня голосования на другую дату вряд ли будет способствовать большей активности избирателей. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от «Единой России» Лидия Антонова.

Она полагает, что у любой даты есть свои плюсы и минусы. Людей на выборы необходимо привлекать и заниматься проработкой соответствующих технологий, передает РИА «Новости».

Некоторое время назад лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил о намерении обсудить на уровне президента вопрос о переносе выборов на март. Аналогичную идею высказали лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и глава ЛДПР Владимир Жириновский. Последний также считает, что голосование должно проводиться в рабочий день.

Ранее сообщалось, что в Москве за два часа до закрытия избирательных участков явка составила всего 12%. По мнению Жириновского, столь низкую активность граждан можно объяснить совпадением выборов с празднованием Дня города.
 

Темы: Россия, Выборы в органы власти в России, Государственная Дума РФ, Партия «Справедливая Россия», Партия ЛДПР, Владимир Жириновский, Сергей Миронов
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Комментарии читателей
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12.09.2017, 09:09
Для правильног выбора

Надо учитывать взаимное расположение звезд.
12.09.2017, 08:41
Трезвый

Слова этой депутатки еще раз доказывает что "Единой России" избиратели не нужны.Может снова вернутся к названию партии "Едимая Россия" так как Госдума уже давно всего лишь кормушка для людей страдающих политическим недоеданием.
12.09.2017, 08:08
Выпус Новостей:

Несмотря на то,что ни кто не пришел наши выборы прошли успешно!
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