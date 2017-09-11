В Госдуме не увидели смысла в переносе Единого дня голосования

Перенос Единого дня голосования на другую дату вряд ли будет способствовать большей активности избирателей. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от «Единой России» Лидия Антонова.

Она полагает, что у любой даты есть свои плюсы и минусы. Людей на выборы необходимо привлекать и заниматься проработкой соответствующих технологий, передает РИА «Новости».

Некоторое время назад лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил о намерении обсудить на уровне президента вопрос о переносе выборов на март. Аналогичную идею высказали лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и глава ЛДПР Владимир Жириновский. Последний также считает, что голосование должно проводиться в рабочий день.

Ранее сообщалось, что в Москве за два часа до закрытия избирательных участков явка составила всего 12%. По мнению Жириновского, столь низкую активность граждан можно объяснить совпадением выборов с празднованием Дня города.

