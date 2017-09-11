Публикации Дениса Короткова пользуются популярностью у боевиков «ИГИЛ»*

Правительственные войска Башара Асада при поддержке ВКС РФ продолжают планомерную ликвидацию разрозненных групп боевиков ИГИЛ*

После двух успешных операций – «Акербатский котёл» и прорыв блокады «Жемчужины пустыни» – САА продолжила движение на юго-запад мухафазы и отбила крупное месторождение нефти Эт-Тайм.

Освобождение провинции Дейр-эз-Зор от террористов имеет огромное значение для Дамаска: вдоль реки Евфрат вплоть до границы с Ираком располагается крупный нефтеперерабатывающий завод и магистральный нефтепровод, по которому сырьё из Сирии поставлялось в Турцию. Взятие под контроль ключевых объектов сырьевой инфраструктуры позволит правительству Сирии рассчитывать на привлечение дополнительных денег в бюджет, что необходимо для реализации социальных программ поддержки населения и финансирования антитеррористических операций армии Башара Асада.

В результате ожесточённых боёв на территории мухафазы правительственным войскам удалось уничтожить крупные скопление боевиков. Как сообщает Telegram-канал «Directocrate 4», который публикует информацию о сирийском конфликте, во время одной из операций был обнаружен труп террориста с пособиями по медицине, военными документами, детским рисунком и распечаткой персональных данных бойцов так называемой «ЧВК Вагнера» на официальных бланках ИГИЛ*.

Информация о российских военных добровольцах была взята с либерального новостного портала «Фонтанка» из статей за авторством Дениса Короткова.

Фото: https://ic.pics.livejournal.com/imaks_rus/81584679/654/654_original.jpg

По всей видимости, уничтоженный боевик намеревался идентифицировать военных из РФ на поле боя для последующей ликвидации или взятия в плен. Распечатки персональных данных, опубликованных «Фонтанкой», также могли использоваться для перехвата позывных бойцов путём прослушивания переговоров. То, что сведения о российских добровольцах содержатся на бланках государственных органов ИГИЛ*, свидетельствует о высокой заинтересованности Халифата в публикациях питерской газеты.

Примечательно, что на одном из бланков был от руки написан номер телефона журналиста «Фонтанки» Дениса Короткова: по всей видимости, представители террористической группировки могли напрямую контактировать с автором публикаций с целью получить еще больше персональных данных добровольцев. Фактически контакт между журналистом и ИГИЛ* состоялся и тщательно скрывается как с одной, так и с другой стороны.

Администраторы Telegram-канала «Directocrate 4» обратились к Денису Короткову за разъяснениями, однако мужчина отказался от обсуждения этой темы.

Знаменитый блогер из Санкт-Петербурга Андрей Манзолевский в течение некоторого времени пристально наблюдал за деятельностью журналиста «Фонтанки» и не обошел вниманием сообщение Telegram-канала «Directocrate 4». Он обратился к Денису Короткову с вопросами: «Каково теперь журналисту и его информатору осознавать, что все опубликованные ими данные родственников погибших есть в руках у жаждущих мести террористов? Нравится вам чувствовать, что на вашей совести - жизнь и здоровье семей павших бойцов?»

По всей видимости, они останутся без ответа: автор «Фонтанки» весьма рьяно относится к собственным персональным данным и еще до момента публикации своих провокационных материалов с информацией об убитых российских добровольцах поспешил удалить все упоминания о своей персоне в интернете. Интересно, каково это ощущать ответственность за создание угрозы жизни и опасности родственников погибших бойцов?

* Организация «Исламское государство» (ИГИЛ) признана террористической и запрещена в РФ в соответствии с решением Верховного суда АКПИ 14-1424С от 29 декабря 2014 года