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Путин предложил уравнять МРОТ с прожиточным минимумом к 2019 году

15:27 11.09.2017
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85%.

Кроме того, глава государства поручил правительству внести в Госдуму предложение о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму не позднее 1 января 2019 года.

В ходе совещания с членами правительства Путин напомнил, что в 2016 году МРОТ повышали дважды: с 1 января и с 1 июля. Сейчас МРОТ составляет 7,8 тысячи рублей - почти 72% прожиточного минимума.

«Нам нужно решить принципиальную задачу - довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума, нужно уровнять это с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан», - сказал президент.

Путин отметил, что понимает «всю внутреннюю дискуссию, которая идет в правительстве», понимает коллег, которые защищают различные точки зрения, «потому что такие шаги ведут к серьезным дополнительным расходам государства, собственно говоря, и бизнеса».

«Вместе с тем полагаю очень важным и необходимым сделать это и сделать как можно быстрее в соответствии, конечно, с возможностями бюджета. Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум», - сказал президент.

«Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», - добавил Путин.

Как сообщалось в начале июля, в правительство РФ в рамках поручений правительства Минтрудом внесен законопроект о дальнейшем повышении МРОТ до 100% от прожиточного минимума. Это предлагается сделать в два этапа, сначала с 73% до 90% с 1 января 2018 года и до 100% - с 1 января 2019 года, пока этот вариант окончательно не принят.

Темы: Владимир Путин
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.09.2017, 21:01
Гость: А чё?

Своим подельникам он тоже пообещал стольник прибавить чтобы они его дяде Сэму не сдали?
11.09.2017, 21:00
Гость: Путин обещал

За 17 лет он столько наобещал...
А вы всё верите? Какой наив.
11.09.2017, 20:58
Гость: Наш

пострел везде поспел! (с)
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