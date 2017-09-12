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Посольство РФ в Германии потребовало извинений от местного журнала

18:28 12.09.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Посольство России в Германии требует извинений от немецкого журнала Focus за статью, содержащую оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Дениса Микерина.

Он предположил, что оскорбительная фраза о путине – всего лишь неудачная попытка журналиста добиться игры слов, которая по ошибке попала в печать. Микерин выразил надежду на то, что главный редактор издания Роберт Шнайдер признает оплошность и принесет за нее свои извинения.

Представитель дипмисии также добавил, что подобные вещи не имеют никакого отношения к свободе выражения мнения или прессы.

Речь идет о статье, посвященной канцлеру Германии Ангеле Меркель, уточняет «Лента.ру». В ней присутствует фраза: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки по кличке Путин»

В ответ на это в Twitter посольства РФ в Германии появилась запись: «Журнал Focus, похоже, провокационен. Так ли это? Нет. Безвкусный и глупый? Совершенно точно. Но что об этом думает глава отдела прессы?»
 

Темы: Россия, Германия, СМИ в мире, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.09.2017, 01:07
Ray Bloom

Focus - молодец!
12.09.2017, 23:58
Модераторам

Почему вы пропускаете только антироссийские, антисоветские и проамериканские комментарии?
12.09.2017, 22:15
Сергей Ярославль

Они не будут извиняться. Потому что извиняются только культурные люди.
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