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Иракский суд вынес россиянину смертный приговор

14:02 12.09.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Высший судебный совет Ирака приговорил к смертной казни через повешение гражданина России, обвиняемого в принадлежности к ИГ (запрещенная в России организация), сообщает иракский телеканал «Аль-Сумария». Агенство «РИА Новости» также ссылается на решение суда.

Правоохранительные органы Ирака установили, что россиянин состоял в батальоне «Заркави», одной из боевых группировок ИГ. Задержать обвиняемого удалось в ходе освобождения правого берега Мосула, когда у него закончились боеприпасы. Он также признал свою вину в организации нескольких террористических актов против служб безопасности Ирака с 2015 г.

В российском посольстве «РИА Новости» заявили, что пока не получали информацию о приговоренном к смертной казни соотечественнике.

Темы: Ирак, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
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12.09.2017, 23:28
Гость: нв

Таких только вешать.Преступную деятельность вел в Ираке им и решать,что с ним делать.
12.09.2017, 22:50
Гость: ABCD

Думаю сейчас из одной закавказской гордой республики последует гневное недовольство, с требованиям к МИД РФ вмешаться.
И "правозащитники" захлебнутся от визга- героя, борца с Асадовским тоталитаризмом на верёвку! Да мыслимо это в демократической стране!
12.09.2017, 21:16
Гость: правильно, но

у Медведева ума на это не хватит.
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