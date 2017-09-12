Иракский суд вынес россиянину смертный приговор

Высший судебный совет Ирака приговорил к смертной казни через повешение гражданина России, обвиняемого в принадлежности к ИГ (запрещенная в России организация), сообщает иракский телеканал «Аль-Сумария». Агенство «РИА Новости» также ссылается на решение суда.

Правоохранительные органы Ирака установили, что россиянин состоял в батальоне «Заркави», одной из боевых группировок ИГ. Задержать обвиняемого удалось в ходе освобождения правого берега Мосула, когда у него закончились боеприпасы. Он также признал свою вину в организации нескольких террористических актов против служб безопасности Ирака с 2015 г.

В российском посольстве «РИА Новости» заявили, что пока не получали информацию о приговоренном к смертной казни соотечественнике.