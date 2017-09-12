Адвокат Учителя озаботился безопасностью своей семьи

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин нанял для себя и своей семьи охрану. Поводом для этого послужил поджог автомобилей у его офиса в столице, передает АГН «Москва».

Юрист сообщил, что в настоящий момент решается вопрос с усилением охраны и самого режиссера.

Кроме того, адвокат намерен инициировать проверку движений «Сорок сороков» и «Христианское государство» на предмет их причастности к инциденту. По словам Добрынина, соответствующее заявление в Генпрокуратуру будет направлено 13 сентября.

Инцидент со сгоревшими автомобилями произошел 11 сентября. Злоумышленники оставили на месте преступления листы бумаги с надписью «За Матильду гореть».

Некоторое время назад движение «Сорок сороков» предлагало режиссеру Учителю личную охрану, но он от услуг православных активистов отказался.

