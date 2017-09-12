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Адвокат Учителя озаботился безопасностью своей семьи

20:28 12.09.2017
Фрагмент постера к фильму «Матильда»
Фрагмент постера к фильму «Матильда»
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Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин нанял для себя и своей семьи охрану. Поводом для этого послужил поджог автомобилей у его офиса в столице, передает АГН «Москва».

Юрист сообщил, что в настоящий момент решается вопрос с усилением охраны и самого режиссера.

Кроме того, адвокат намерен инициировать проверку движений «Сорок сороков» и «Христианское государство» на предмет их причастности к инциденту. По словам Добрынина, соответствующее заявление в Генпрокуратуру будет направлено 13 сентября.

Инцидент со сгоревшими автомобилями произошел 11 сентября. Злоумышленники оставили на месте преступления листы бумаги с надписью «За Матильду гореть».

Некоторое время назад движение «Сорок сороков» предлагало режиссеру Учителю личную охрану, но он от услуг православных активистов отказался.
 

Темы: Россия, Москва, Происшествия, Кино в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.09.2017, 00:05
Гость: Хех!

А российская интеллигенция - это, видимо, защитники Серебренникова и поклонники Учителя, такие же бездарные и вороватые, как их кумиры?
***
Тогда я Папа Римский.
13.09.2017, 00:03
Гость: А может энтому режиссеру лучше снять

Будете режиссером - снимете.
13.09.2017, 00:03
Гость: Во-во!

Вот и ответ, кто разжигает рознь: Учитель (и ему подобные).
***
Что и требовалось доказать.
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