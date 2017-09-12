..Убийца девяти человек в Тверской области получил пожизненный срок..

Сергей Егоров, застреливший в начале лета девять человек в Тверской области, приговорен к пожизненному заключению.

Вердикт вынесен Тверским областным судом. Согласно ему, первые пять лет Егоров проведет в тюрьме, а потом будет переведен в колонию особого режима, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, Егоров должен будет возместить потерпевшим моральный вред на сумму в 10 миллионов рублей и материальный ущерб, оцененный в 277 тысяч рублей.

Защита тверского стрелка пока не приняла решение об обжаловании приговора. Сам он неоднократно просил прощения у родственников убитых и говорил, что готов понести любое наказание и не возражает даже против высшей меры.

Массовое убийство в поселке Редкино Конаковского района Тверской области произошло 3 июня. Егоров распивал спиртное в компании дачников и местных жителей. В какой-то момент возник конфликт, обидевшись на собутыльников, Егоров ушел и вернулся уже с ружьем. В результате устроенной им стрельбы погибли девять человек.

