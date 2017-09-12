В Совфеде предложили строже наказывать телефонных террористов

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает необходимым ужесточить наказание за телефонный терроризм.

«Надо серьезно увеличить уголовную ответственность за такие преступления. Сейчас максимальное наказание за телефонный терроризм составляет пять лет лишения свободы, однако оно, судя по всему, мало кого останавливает», - цитирует сенатора ТАСС. По его мнению, срок лишения свободы следует увеличить до восьми лет.

Кроме того, сенатор считает, что судебные процессы над телефонными террористами должны быть публичными. Клинцевич отметил, что злоумышленники, «минирующие» общественные места ради острых ощущений, сеют панику и действуют на благо настоящих террористов.

Накануне по ряду российских городов прокатилась целая волна сообщений о заложенных бомбах. В связи с этим была проведена эвакуация десятков тысяч человек. Все эти сообщения оказались ложными.

