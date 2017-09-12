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В Совфеде предложили строже наказывать телефонных террористов

19:52 12.09.2017
Франц Клинцевич. Фото с сайта er.ru
Франц Клинцевич. Фото с сайта er.ru
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Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает необходимым ужесточить наказание за телефонный терроризм.

«Надо серьезно увеличить уголовную ответственность за такие преступления. Сейчас максимальное наказание за телефонный терроризм составляет пять лет лишения свободы, однако оно, судя по всему, мало кого останавливает», - цитирует сенатора ТАСС. По его мнению, срок лишения свободы следует увеличить до восьми лет.

Кроме того, сенатор считает, что судебные процессы над телефонными террористами должны быть публичными. Клинцевич отметил, что злоумышленники, «минирующие» общественные места ради острых ощущений, сеют панику и действуют на благо настоящих террористов.

Накануне по ряду российских городов прокатилась целая волна сообщений о заложенных бомбах. В связи с этим была проведена эвакуация десятков тысяч человек. Все эти сообщения оказались ложными.
 

Темы: Россия, Телефонный терроризм, Борьба с терроризмом в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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12.09.2017, 22:38
Гость: Надо брать глубже

Пора уже наказывать за сами телефоны. Трубки должны быть только у клинцевичей и матвиенок. Жириков,эюгановых и мироновых.
12.09.2017, 21:38
Гость: rus

Поступать нужно, как наши "партнеры" из USA - крючок с наживкой и мешок .
12.09.2017, 20:07
Гость: Викторс

Я прокукарекал,а дальше меня не волнует встало солнце или нет.
И как же наказать телефоных террористов с Украины ?
Или других братских территорий ?
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