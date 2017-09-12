«Коммерсант» узнал о выдвижении Путина на президентский срок в два этапа

Выдвижение кандидатуры Владимира Путина на очередной президентский срок будет проходить в два этапа. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле.

Такая стратегия президентской кампании действующего главы государства, рассказали собеседники издания, обсуждалась на закрытых совещания в администрации президента, прошедших в начале сентября.

Предполагается, что на первом этапе Путин даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. По данным источников издания, это произойдет в ноябре.

«Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — пояснил собеседник издания. Планируется, рассказал он, что объявление о выдвижении Путина на очередной срок будет напоминать «прямую линию»: общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.

Второй этап предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца. Процедуру сбора подписей для выдвижения Путина, по словам источников издания, планируется начать «в самые поздние сроки», чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.

К сбору подписей, пишет «Коммерсант», могут привлечь представителей «Единой России», но формально работать они будут как члены штаба Путина, а не по линии партии.