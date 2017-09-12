Большинство россиян выступают за введение базовых учебников в школах

Большинство россиян высказались за введения основных учебников по предметам школьной программы.

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за идею введения единого учебника по каждому предмету программы при сохранении других пособий для более углубленного извучения, высказались 70% респондентов.

Против этой идеи выступили 25 процентов опрошенных. Среди предметов, по которым следовало бы ввести основные учебники, россияне называют русский язык (57%), математику (55%), историю (43%), литературу (41%).

Почти 30% респондентов считают, что основные учебники нужны по всем предметам. Согласно данным опроса, 84% россиян считают, что в российских школах необходимо создать единое образовательное пространство. По их мнению, учащиеся должны находиться в равных условиях. Против этой инициативы выступают 13% опрошенных.