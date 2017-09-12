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Большинство россиян выступают за введение базовых учебников в школах

10:09 12.09.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Большинство россиян высказались за введения основных учебников по предметам школьной программы.

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за идею введения единого учебника по каждому предмету программы при сохранении других пособий для более углубленного извучения, высказались 70% респондентов.

Против этой идеи выступили 25 процентов опрошенных. Среди предметов, по которым следовало бы ввести основные учебники, россияне называют русский язык (57%), математику (55%), историю (43%), литературу (41%).

Почти 30% респондентов считают, что основные учебники нужны по всем предметам. Согласно данным опроса, 84% россиян считают, что в российских школах необходимо создать единое образовательное пространство. По их мнению, учащиеся должны находиться в равных условиях. Против этой инициативы выступают 13% опрошенных. 

Темы: Образование в России, Школьное образование в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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12.09.2017, 14:33
Гость: Учитель

Единые учебники - признак авторитарного государства. Разумеется , едиными могут быть учебники по точным наукам (и то, не обязательно), однако никаких единых взглядов (а точнее -идеологических шаблонов) на проблемы литературы или истории в демократическом государстве быть не может по определению.
12.09.2017, 13:51
Гость: Ответ Хе.

Теперь вопрос: КТО разрешил обучение по так называемым советским учебникам? Роспотребнадзор? Если бы всё было так просто, все школы давно бы старыми учебниками пользовались. К слову: интересно, КАК и ГДЕ они сохранились до нашего времени? Или это электронные версии?
12.09.2017, 12:35
Гость: Ося

Почему некоторые выступают против введения базовых учебников? Потому что не они будут принимать решение какой учебник будет базовым, и уверены, что будет "назначен" не самый лучший, а будет выбран учебник по каким-то другим "параметрам"...
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