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Оппозиционера Удальцова задержали у здания Госдумы

10:48 13.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Оппозиционер Сергей Удальцов был задержан во время одиночного пикета у здания Государственной думы России, передает «Интерфакс». Об этом заявила его жена Анастасия Удальцова.

«Задержали двоих, Сергея и Алексея Воронцова, который в данный момент непосредственно стоял с плакатом. Это был одиночный пикет, Сергей в момент задержания стоял рядом», — рассказала она.

По словам Удальцовой, серия одиночных пикетов у Госдумы проводилась с требованием проведения широкой амнистии к 100-летию революции.

Отмечается, что полиция задержала Удальцова и Воронцова. Они были доставлены в ОВД «Тверское».

Ранее Сергей Удальцов, который месяц назад освободился из колонии, был вызван на допрос в Следственный комитет России. Однако оппозиционер отказался от дачи показаний.

Темы: Деятели российской оппозиции, Государственная Дума РФ, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 13:19
Гость: Скакал казак через долину,через Маньчжурские края.

Вот что их всех тянет к Кремлю?Этого Удальцова посмотреть на табличку в Кремлевской стене,где таится прах от Розалии Залкинд(Землячки),прабабушки этого Удальцова.В 1920-21гг. она по приказу Бронштейна -Троцкого утопили и расстреляла в Крыму тысячи русских пахарей,не успевших сбросить шинели царской армии и не приученные изменять присяге,как это потом делали власовцы и вояки,расстрелявшие Дом Советов в 1993г.Правнук личного повара В.И.Ленина "пересидентом" в Кремле засиделся.А русские поставят русского на трон России.Это русские создали из княжества Юрия Долгорукого за два тысячелетия Великую Россию.Русским и ,по -обыкновению, защищать Россию ,оснастив Армию и Флот технологией,какую из-за кустов наблюдал Иезекииль.
13.09.2017, 12:27
Гость: Просто интересно?

А что за "настоящие противники"? Фамилию можно, и знаменитые деяния их?
13.09.2017, 11:39
Гость: Skeptik

Опять начинается мыльная опера про ОППОЗИЦИЮ!
Настояших противников сажают без суда,
по подозрению, стреляют из подворотни, убивают в тюрьме,
стреляют по им из танков
И главное, об их не пишут в СМИ!!!!
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