Оппозиционера Удальцова задержали у здания Госдумы

Оппозиционер Сергей Удальцов был задержан во время одиночного пикета у здания Государственной думы России, передает «Интерфакс». Об этом заявила его жена Анастасия Удальцова.

«Задержали двоих, Сергея и Алексея Воронцова, который в данный момент непосредственно стоял с плакатом. Это был одиночный пикет, Сергей в момент задержания стоял рядом», — рассказала она.

По словам Удальцовой, серия одиночных пикетов у Госдумы проводилась с требованием проведения широкой амнистии к 100-летию революции.

Отмечается, что полиция задержала Удальцова и Воронцова. Они были доставлены в ОВД «Тверское».

Ранее Сергей Удальцов, который месяц назад освободился из колонии, был вызван на допрос в Следственный комитет России. Однако оппозиционер отказался от дачи показаний.