Сделка на 100 миллионов: куда могли уйти деньги Росгвардии?

В результате работы коррупционной схемы при закупке рационов питания для Росгвардии могло быть присвоено более 100 миллионов рублей

При проведении торгов по закупке индивидуальных рационов питания для нужд войск национальной гвардии выявлен сговор. Нарушение закона в июле 2017 года зафиксировала общероссийская общественная организация «Гражданский контроль государственных закупок». Сумма контракта составляла 500 млн рублей. Также сообщается, что заказчик завысил начальную цену более чем на 100 миллионов, которые и должны были уйти в руки мошенников. Однако после обращения общественников в ФАС, ведомство пресекло противоправные действия.

По мнению активистов, заказчик установил заведомо невыполнимые требования и ввёл участников закупки в заблуждение. Это было сделано с той целью, чтобы допустить к торгам лишь аффилированные фирмы. Отмечается, что в торгах собирались принять участие ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», который не является производителем консервов и по факту не мог участвовать в аукционе, а также ООО «Мелеузовский мясокомбинат», оказавшийся банкротом. Кроме того, поставщиком Росгвардии собирался стать ОАО «Консервсушпрод». Это предприятие ранее сотрудничало с Минобороны, но контракт был разорван из-за того, что компания была замешана в коррупционных схемах по уходу от налогов и отмыванию денег.

Общественники утверждают, что эти предприятия связаны с заместителем начальника управления координации материально-технического и медицинского обеспечения департамента госзакупок ФСВНГ Александром Юрьевичем Елиным. Кроме него в документах упоминается заместитель директора войск национальной гвардии Сергей Иванович Милейко. Имя генерала уже было связано с крупными скандалами. Так, ранее Милейко лоббировал передачу контракта на пошив формы для Росгвардии «нужной» компании. Также в СМИ появилась информация о том, что в 2012 году Сергей Милейко был замешан в махинациях при закупке средств индивидуальной бронезащиты для Минобороны и полиции.

Активисты общественной организации считают, что ключевой фигурой и организатором коррупционной схемы с закупкой рационов питания является именно Сергей Милейко. Под его руководством избыточные средства в размере более 100 млн должны были быть выведены и поделены между участниками сговора.

Стоит отметить, что этим летом главная военная прокуратура зафиксировала признаки мошенничества в особо крупном размере при поставке пайков для Росгвардии. Бойцы получили некачественную еду на 680 млн рублей. Рационы содержали продукты, которые не допускаются к употреблению в пищу. Пайки Барышского мясокомбината в 2015 году поставлял ведомству «Оборонпродкомплект».

Контракт между МВД и «Оборонпродкомплектом» тогда привлёк внимание «Гражданского контроля государственных закупок». «Мы увидели минимальное снижение цены контракта и максимальный отсев потенциальных участников аукциона и пришли к ФСБ, заодно попросив проверить качество», - рассказал руководитель общественной организации Дмитрий Доброштан. Позже проведённая экспертиза показала, что фактический состав пайков не соответствует заявленному.

Также, по словам Доброштана, тендер имел все признаки сговора. «Поставщик разрабатывает документацию, отдает ее заказчику. Заказчик ее немного подправляет и выставляет в качестве конкурсной. Результат конкурса, как правило, заранее известен», — объяснил он. Кроме того, ФАС уже назначала «Оборонпродкомплекту» штраф в размере более 9 млн рублей за административное правонарушение в сфере госзакупок.

На этот раз ведомству удалось предотвратить правонарушение при проведении торгов. Однако нечистые на руку чиновники продолжают занимать свои должности. Учитывая то, что сфера государственных закупок является одной из самых коррумпированных в стране, не исключено, что Сергей Милейко продолжит использовать незаконные схемы обогащения. Эти опасения не беспочвенны. Сговор и лоббирование интересов «своих» фирм-поставщиков может существенно ударить как по бюджету Росгвардии, так и государства в целом, а также крайне негативно отразиться на имидже гвардейцев.