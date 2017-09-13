ФСБ задержала замглавы ФСИН Олега Коршунова

Сотрудники ФСБ задержали в Москве заместителя руководителя ФСИН Олега Коршунова. Об этом сообщает «Новая газета». Причина задержания не уточняется.

По данным «Фонтанки», оперативники из службы «М», курирующей силовые ведомства, начали обыск в его квартире около 06:30 по московскому времени. Обыск проводится в рамках дела о присвоении и растрате.

«По нашей информации, оно касается крупных хищений горюче-смазочных материалов в ведомстве ФСИН», — пишет издание.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, Коршунов еще в июле подал заявление о выходе на пенсию, а сейчас находится в отпуске.

Коршунов начал работать в ФСИН в 2013 году, через год получил должность заместителя главы ведомства. В службе он курировал строительный и финансовый блок.

В августе «Фонтанка» писала, что Коршунова могут уволить из-за нарушений при строительстве СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

Ранее был застрелен начальник отдела технического надзора управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Николай Чернов. По этому делу проходит обвиняемым заместитель начальника управления Сергей Мойсеенко.