]]> ]]>
Главная В России Новости

ФСБ задержала замглавы ФСИН Олега Коршунова

12:05 13.09.2017
Фото с сайта fsin.su
Фото с сайта fsin.su
Материалы по теме:

Сотрудники ФСБ задержали в Москве заместителя руководителя ФСИН Олега Коршунова. Об этом сообщает «Новая газета». Причина задержания не уточняется.

По данным «Фонтанки», оперативники из службы «М», курирующей силовые ведомства, начали обыск в его квартире около 06:30 по московскому времени. Обыск проводится в рамках дела о присвоении и растрате.

«По нашей информации, оно касается крупных хищений горюче-смазочных материалов в ведомстве ФСИН», — пишет издание.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, Коршунов еще в июле подал заявление о выходе на пенсию, а сейчас находится в отпуске.

Коршунов начал работать в ФСИН в 2013 году, через год получил должность заместителя главы ведомства. В службе он курировал строительный и финансовый блок.
В августе «Фонтанка» писала, что Коршунова могут уволить из-за нарушений при строительстве СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

Ранее был застрелен начальник отдела технического надзора управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Николай Чернов. По этому делу проходит обвиняемым заместитель начальника управления Сергей Мойсеенко.

Темы: Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ), Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.09.2017, 13:53
Контрразведчик

Ещё один "контролёр" попался, уже неплохо, неплохо.
13.09.2017, 13:43
Евгений В

Обычная типичная и привычная новость для РФ.
13.09.2017, 12:37
НАГ

Да, эти ребята не далеко ушли от своих подопечных сидельцев. Разве только вместо тюремной робы - мундир с погонами, а в остальном такие же.
Возникает вопрос о мере наказания для должностных лиц в погонах, они не как все, они клятву давали верности и чести. Не проявив ни того ни другого, просто снимут погоны? Или на всю катушку, чтобы их приемникам был урок?
А при другом раскладе во власти, ждала бы их стенка...
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.