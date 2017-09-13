Названа причина смерти депутата Госдумы Ирины Евтушенко

Депутат Госдумы, член думского комитета по международным делам Ирина Евтушенко скончалась от рака, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу "Единой России". Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказали в пресс-службе, Евтушенко умерла в Москве, сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Томск, на захоронение.

Депутат скончалась на 61-м году жизни. Помимо работы в Госдуме Евтушенко была заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета.

Евтушенко окончила лечебный факультет Томского медицинского института, затем работала в вузе на кафедре акушерства и гинекологии. В 1998 году после защиты докторской диссертации она возглавила кафедру.

В прошлом году Евтушенко стала депутатом Госдумы шестого созыва по партийному списку "Единой России".