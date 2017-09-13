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Глава Минсельхоза предложил снизить НДС на ягоды и фрукты

14:49 13.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев попросил депутатов Госдумы поддержать инициативу Минсельзоза по снижению налога на добавленную стомость на плоды, ягоды и виноград, пишет РИА Новости.

По словам Ткачева, снижение НДС с 18 до 10 процентов на данные виды продуктов поможет увеличивать площади и объемы их производства. Ведомство считает, что это также позволит стимулировать и сохранить темпы закладки новых садов и виноградников.

«Чтобы через пять лет мы смогли заместить импорт основных фруктов: яблок, груш и винограда», - отметил Ткачев.

Сейчас по пониженной ставке в 10% облагаются социально значимые товары: большинство наиболее распространенных продуктов питания, включая хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты, детское питание, а также лекарства, некоторые медицинские товары и печатная продукция.

Темы: Налогообложение в России, Продовольственный рынок, Минсельхоз
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 20:01
Гость: такс

Может с мафии по торговле фруктами начать
13.09.2017, 18:27
Гость: Кирилл.

"Чтобы через пять лет мы смогли(...)".
.
Да вы уже "смогли" - и коммунизм к началу 80-х, и отдельную квартиру к 2000-му!
(Далее следует реплика Лаврова).
13.09.2017, 17:48
Гость: логично

у медведа после отставки виноградники остались
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