Глава Минсельхоза предложил снизить НДС на ягоды и фрукты

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев попросил депутатов Госдумы поддержать инициативу Минсельзоза по снижению налога на добавленную стомость на плоды, ягоды и виноград, пишет РИА Новости.

По словам Ткачева, снижение НДС с 18 до 10 процентов на данные виды продуктов поможет увеличивать площади и объемы их производства. Ведомство считает, что это также позволит стимулировать и сохранить темпы закладки новых садов и виноградников.

«Чтобы через пять лет мы смогли заместить импорт основных фруктов: яблок, груш и винограда», - отметил Ткачев.

Сейчас по пониженной ставке в 10% облагаются социально значимые товары: большинство наиболее распространенных продуктов питания, включая хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты, детское питание, а также лекарства, некоторые медицинские товары и печатная продукция.