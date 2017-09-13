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Депутатам Госдумы предложили создать новую категорию ветеранов ВОВ

17:45 13.09.2017
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© KM.RU

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о введении новой категории ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

В новую категорию будут внесены бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудтельного содержания, организованных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Соответствующие изменения будут внесены в закон «О ветеранах». В соответствии с указами президента РФ Владимира Путина бывшие несовершеннолетние узники концлагерей наравне с ветеранами ВОВ награждаются юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, получают к юбилеям денежные выплаты, но до сих пор не признаны ветеранами войны.

Документ также предоставляет данной новой категрии ветеранов право на получение второй государственной пенсии по инвалидности. Расходы из федерального бюджета на реализацию данного законопроекта составят 5,3 миллиарда рублей в год.

Темы: Россия, Положение ветеранов войны в России, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 22:35
Гость: А чё?

Пилить бюджет надо же как-то. Вот ещё одну категорию можно создать - недобитые ублюдки борьбы с тираном Сталиным, ветераны борьбы на советское наследие. Как украсть у жулья фантазия бьёт фонтаном.
13.09.2017, 22:10
Гость: Реалист

Озаботились вовремя...мой тесть выжил в детстве с Саласпилсе...но он умер уже 30 лет назад...
13.09.2017, 22:02
Гость: Навеяло

Власовцев...?
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