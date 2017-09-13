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Экс-губернатору Белых оказались не по карману адвокаты

20:00 13.09.2017
Никита Белых. Фото с сайта kirovreg.ru
Никита Белых. Фото с сайта kirovreg.ru
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Бывший губернатор Кировской области Никита Бедых, обвиняемый во взяточничестве, лишился помощи двух адвокатов.

Двое юристов – Дмитрий Кудряшов и Ирина Ярош – перестали представлять интересы Белых, поскольку он смог оплатить их услуги. В настоящее время экс-чиновник может рассчитывать только на одного адвоката – Андрея Грохотова, сообщает «Интерфакс».

Белых задержали с поличным в одном из ресторанов Москвы в июне прошлого года. С тех пор он находится под арестом, который некоторое время назад был продлен до 4 февраля 2018 года.

Экс-губернатор обвиняется в том, что в течение четырех лет получил взятки на общую сумму в 600 тысяч евро за совершение законных и незаконных действий и бездействий в пользу взяткодателей. Виновным себя он не признает.
 

Темы: Россия, Взятки и взяточники в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 21:28
Гость: да-да

"Вот бедолага"-любой знает что, адвокаты лишь сопровождают подзащитного в деле , никак не влияя на приговор(если они не заносчики). Типа -пятого колеса,по закону не за что не отвечающие ...еще и требующее безмерных гонораров.
13.09.2017, 21:05
Гость: Есть еще люди

Говорят Гришин тоже умер в собесе в очереди за пенсией.
13.09.2017, 20:51
Гость: Вот бедолага

Даже на адвокатов ворюги едроссии не дали наворовать несчастному либерал-демократу. А госдеп что? Списал его уже в архив?
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