Экс-губернатору Белых оказались не по карману адвокаты

Бывший губернатор Кировской области Никита Бедых, обвиняемый во взяточничестве, лишился помощи двух адвокатов.

Двое юристов – Дмитрий Кудряшов и Ирина Ярош – перестали представлять интересы Белых, поскольку он смог оплатить их услуги. В настоящее время экс-чиновник может рассчитывать только на одного адвоката – Андрея Грохотова, сообщает «Интерфакс».

Белых задержали с поличным в одном из ресторанов Москвы в июне прошлого года. С тех пор он находится под арестом, который некоторое время назад был продлен до 4 февраля 2018 года.

Экс-губернатор обвиняется в том, что в течение четырех лет получил взятки на общую сумму в 600 тысяч евро за совершение законных и незаконных действий и бездействий в пользу взяткодателей. Виновным себя он не признает.

