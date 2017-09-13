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Защита «тверского стрелка» допустила возможность обжалования приговора

18:45 13.09.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Адвокат Сергея Егорова, осужденного пожизненно за убийство девяти человек в Тверской области, не исключает того, что вердикт суда будет обжалован. Об этом сообщает ТАСС.

По словам юриста, требуется время на то, чтобы «прочитать… и осознать» приговор. Кроме того, сам Егоров пока не выражал желания оспаривать вердикт.

Адвокат напомнил, что его подзащитный полностью признал свою вину и даже просил суд о самом строгом наказании. В то же время основания для обжалования приговора есть, поскольку суд не учел «жизненные трудности» Егорова, хотя защита просила об этом.

Массовое убийство в Тверской области произошло в самом начале лета. Егоров расстрелял в результате ссоры девятерых дачников, с которыми о этого распивал алкоголь. Суд приговорил его к пожизненному заключению. Первые пять лет ему предстоит провести в тюрьме, а затем он будет переведен в колонию особого режима.
 

Темы: Россия, Тверская область, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Расследование преступлений в России
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