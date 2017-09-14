В массовых анонимных звонках о бомбах заподозрили «Исламское государство»*

Правоохранительные органы получили сведения о том, что за массовыми анонимными звонками о бомбах в городах России стоят люди, связанные с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России МТО ИГИЛ*, а также другими организациями», — заявил собеседник агентства из органов.

Отдельных исполнителей, по утверждению анонимного источника, уже установили. Они находятся за рубежом, их хотят объявить в международный розыск.

Ранее источники РБК рассказывали, что источник звонков, по версии следователей, находится на Украине.

С 11 сентября 2017 года в российских городах проходят массовые эвакуации в школах, административных зданиях и торговых центрах. Во всех случаях поводом становятся звонки о бомбах, но в самих зданиях ничего не находят.

* Организация «Исламское государство» (ИГИЛ) признана террористической и запрещена в РФ