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В массовых анонимных звонках о бомбах заподозрили «Исламское государство»*

15:25 14.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Правоохранительные органы получили сведения о том, что за массовыми анонимными звонками о бомбах в городах России стоят люди, связанные с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России МТО ИГИЛ*, а также другими организациями», — заявил собеседник агентства из органов.

Отдельных исполнителей, по утверждению анонимного источника, уже установили. Они находятся за рубежом, их хотят объявить в международный розыск.

Ранее источники РБК рассказывали, что источник звонков, по версии следователей, находится на Украине.

С 11 сентября 2017 года в российских городах проходят массовые эвакуации в школах, административных зданиях и торговых центрах. Во всех случаях поводом становятся звонки о бомбах, но в самих зданиях ничего не находят.

* Организация «Исламское государство» (ИГИЛ) признана террористической и запрещена в РФ

Темы: Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 20:40
kurator Schmul

Все звонки даже через аномайзер можно распечатать и вычислить,надо только хотеть.Соответственно и сроки обвиняемым и компенсации пострадавшим нужно сделать огромными .Делов то.
14.09.2017, 19:49
ложный звонок всяко лучше, чем реальная бомба!

Действительно, нахрен де-факто взрывать,
Когда можно Кремль и звонками пугать?
Оно и гуманней - овец не калеча,
Волков беспокоить в их шкурах овечьих!
14.09.2017, 17:18
Кирилл.

Даже в детском саду все знают, что запрещённое на территории московского кремля Исламское Государство уже давным-давно до основания разгромлено ракетно-космическими армадами межпланетных галактических звездолётов, возглавляемыми гениальнейшими многоходовочными ельциноидами-гайдаровцами Шо и Пу.
Так что не надо мне тут дичь втирать, а то я щас быренько Милонову пожалуюсь!
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