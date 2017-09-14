]]> ]]>
Главная В России Новости

В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО

09:58 14.09.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Министерство обороны России полагает, что сотрудничество в Совете Россия - НАТО возобновится в 2018-2019 годах.

Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал заместитель главы ведомства Александр Фомин.

«Я уверен, что мы восстановим наши отношения с НАТО и вернемся к замечательной форме сотрудничества: Совет Россия - НАТО. Думаю, что это произойдет в следующем году или, в крайнем случае, в ближайшие два года», - отметил Фомин.

Свою уверенность Фомин объяснил тем, что и Россия, и НАТО «знают цену мира». «И мы видим, как хрупок может быть мир, в том числе, и в Европе», - подчеркнул Фомин.

Совет Россия - НАТО - главная структура и форум для развития сотрудничества и координации военно-политических действий между Москвой и и государствами-членами альянса. В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, а также обвинений во вмешательстве Москвы в конфликт на Украине работа совета была заморожена на неопределенное время. В 2016 году были возобновлены контакты на уровне послов.

Темы: Отношения России и НАТО, Министерство обороны РФ
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.09.2017, 13:48
Гусейн Гуслия, мудрец и звездочет из Багдада

Раньше была Римская империя, потом Испанская там Кортесы и Писсары погуляли с аббатюшками от души.
14.09.2017, 12:51
ник

сотрудничество с НАТО-ОТАН никогда не начнется,-историю помни: кто такие натовцы? США, Франция, Великобритания, ФРГ, Италия и помельче.Вспомним древних: история учитель жизни: 1.США: геноцид коренного населения, ОМП против некомбатантов от Хиросимы/Нагасаки до удушения 1952 и оранжевого порошка, кстати военные преступники отряда 731 (кухни дьявола) в США ненаказаны, уйма провокаций от Мэна и далее через Тонкин, Боинг 1988, до пробирок в ООН, 500 тыс высланных Вьетнамом бастардов, насилие в Ираке, после его незаконных бомбежек в 2003 и вторжения, глумление над талибами, ЧВК убивающие всех подряд и созданные в т.ч. для распила бюджета(коррупция) и еще внутренний конфликт на юге и партизаны неонацисты. Британия: 2 опиумные войны, англо бурская причем англичане начали селится на бурской территории и начали диктовать условия бурам, война с фашистами против ЭЛАС, попустительство фашизму в т.ч. Испании, отсутствие верительных грамот в 1939. Франция: Алжир-полуфашистская политика, Ливия 2011, Сирия, отсутствие полномочий подписывать договор в 1939, а вот болтать полномочия были, альбигойские войны, Варфаломеева ночь.3. ФРГ: 2 мировые войны, геноцид гереро, поддержка фашистов в УССР, как и 1-е 2 страны. Италия ну эта вроде только 2 мировая, Муссолини, абисинская, эфиопская войны.Мелочь: Голландия Бельгия-бывшие колониальные империи. Испаниря -инквизиция. В общем достаточно. как с ними сотрудничать??! Получится как в 1939 хотели но не получилось.
14.09.2017, 12:02
АГД

А зачем эти "партнеры" вообще нужны России?
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.