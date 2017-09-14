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Россия и Белоруссия начали учения «Запад-2017»

11:20 14.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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На территории России и Белоруссии в четверг, 14 сентября, начались военные учения «Запад-2017». Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службы Минобороны РФ.

В ходе учений будут проведены «розыгрыши тактических эпизодов с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО» на трех российских и шести белорусских полигонах.

Ранее сообщалось, что по сценарию учений, войска России и Белоруссии будут противостоять коалиции вымышленных западных стран Вейшнории, Весбарии и Лубении, которые хотят дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии.

Всего в учениях задействованы 12,7 тысячи военнослужащих (около 7,2 тысячи человек от Белоруссии и около 5,5 тысячи человек от России), до 70 вертолетов и самолетов, около 250 танков и 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и до 10 боевых кораблей.

Ряд политических деятелей соседних с Россией и Белоруссией стран выразили обеспокоенность в связи с проведением учений «Запад-2017». Президент Украины Петр Порошенко называл учения, проводимые недалеко от границы, потенциальной угрозой его стране.

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 19:00
Просто, гульнуть по -русски

"За три дня с момента открытия парка «Зарядье» в центре Москвы посетители уничтожили около 10 тысяч растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство парка.
Посетители уничтожили 30% ландшафта столичного парка «Зарядье»"
У дикарей свои причуды с зае бонами.
14.09.2017, 16:55
Немец

Всё конечно так,но чуть чуть не так. Ведь ты,диванный вояка ,будешь дома ,в тепле,сидеть,а других подначиваешь воевать. Вот если бы, те кто этим занимается,не поленились да выцарапали тебя с квартиры,да одели в форму и на передовую ,как говорится в число первых,тогда и стариной тряхнуть можно,но только с тобой,на передовой.
14.09.2017, 13:58
heccrbq

А на немецких телеканалах по этому поводу истерика: "мощнейшие учения русских на границе с НАТО", "Россия играет мускулами" и т. д.
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