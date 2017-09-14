Россия и Белоруссия начали учения «Запад-2017»

На территории России и Белоруссии в четверг, 14 сентября, начались военные учения «Запад-2017». Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службы Минобороны РФ.

В ходе учений будут проведены «розыгрыши тактических эпизодов с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО» на трех российских и шести белорусских полигонах.

Ранее сообщалось, что по сценарию учений, войска России и Белоруссии будут противостоять коалиции вымышленных западных стран Вейшнории, Весбарии и Лубении, которые хотят дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии.

Всего в учениях задействованы 12,7 тысячи военнослужащих (около 7,2 тысячи человек от Белоруссии и около 5,5 тысячи человек от России), до 70 вертолетов и самолетов, около 250 танков и 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и до 10 боевых кораблей.

Ряд политических деятелей соседних с Россией и Белоруссией стран выразили обеспокоенность в связи с проведением учений «Запад-2017». Президент Украины Петр Порошенко называл учения, проводимые недалеко от границы, потенциальной угрозой его стране.