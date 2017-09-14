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Устроившему стрельбу в школе подростку предъявили обвинения

19:27 14.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Девятикласснику из подмосковной Ивантеевки, который устроил стрельбу в школе, предъявлены обвинения. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат подростка Виктор Запрудский.

От каких-либо комментариев, касающихся сути обвинения, он отказался. При этом юрист сослался на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

Инцидент в Ивантеевке произошел 5 сентября. Опоздавший на урок девятиклассник повздорил с учительницей, а затем ударил ее по голове кухонным топориком. После этого он открыл стрельбу из пневматики и начал разбрасывать самодельные взрывпакеты. В итоге пострадали еще трое учеников.

Подросток был задержан и по решению Басманного суда Москвы отправлен под арест до 5 ноября. Первоначально его действия были квалифицированы как хулиганство. Позднее к этому было добавлено покушение на убийство.
 

Темы: Россия, Московская область, Расследование преступлений в России, Российские школьники
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 19:55
Гость: Оба на. Слава адвокатам.

Оказывается школьникам в школу надо ходить с кухонными топориками, взрывпакетами и пневматическими пистолетами, так, на всякий случай.
Ну и конечно же у него случайно в карманах оказался набор этих "безделушек".
Как можно ученику повздорить с учителем? Учитель по "должности" обязан заниматься воспитанием, имеет право и обязан делать замечания ученику нарушающему дисциплину, имеет право оценивать знания ученика?
Лучше бы наши журналисты больше были озабочены здоровьем тех детей, которые пострадали по вине этого ученика.
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