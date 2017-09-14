Устроившему стрельбу в школе подростку предъявили обвинения

Девятикласснику из подмосковной Ивантеевки, который устроил стрельбу в школе, предъявлены обвинения. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат подростка Виктор Запрудский.

От каких-либо комментариев, касающихся сути обвинения, он отказался. При этом юрист сослался на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

Инцидент в Ивантеевке произошел 5 сентября. Опоздавший на урок девятиклассник повздорил с учительницей, а затем ударил ее по голове кухонным топориком. После этого он открыл стрельбу из пневматики и начал разбрасывать самодельные взрывпакеты. В итоге пострадали еще трое учеников.

Подросток был задержан и по решению Басманного суда Москвы отправлен под арест до 5 ноября. Первоначально его действия были квалифицированы как хулиганство. Позднее к этому было добавлено покушение на убийство.

