Зарплата женщин в России оказалась на четверть ниже, чем у мужчин

Заработная плата женщин в России на четверть меньше таковой у мужчин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Ольгу Голодец.

По ее словам по этому показателю — соотношению доходов женщин и мужчин — наша страна отстает от многих зарубежных стран. Так по итогам 2015 года средняя зарплата мужчин составляла 38,6 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата женщин — 28 тысяч рублей.

Наименьшая разница между зарплатами наблюдается в сфере образования.

Голодец отметила, что в России женщины представлены во всех отраслях деятельности, однако их доля в органах власти, имеющих прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой. Так, в парламенте на долю женщин приходится 15%, в Совете Федерации — 17%, в правительстве — 10% (3 женщины из 31 человека).

«По этому показателю РФ пропускает не только развитые страны Запада, но и развивающиеся страны», - резюмировала она.