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Зарплата женщин в России оказалась на четверть ниже, чем у мужчин

16:08 14.09.2017
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
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Заработная плата женщин в России на четверть меньше таковой у мужчин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Ольгу Голодец.

По ее словам по этому показателю — соотношению доходов женщин и мужчин — наша страна отстает от многих зарубежных стран. Так по итогам 2015 года средняя зарплата мужчин составляла 38,6 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата женщин — 28 тысяч рублей.

Наименьшая разница между зарплатами наблюдается в сфере образования.

Голодец отметила, что в России женщины представлены во всех отраслях деятельности, однако их доля в органах власти, имеющих прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой. Так, в парламенте на долю женщин приходится 15%, в Совете Федерации — 17%, в правительстве — 10% (3 женщины из 31 человека).

«По этому показателю РФ пропускает не только развитые страны Запада, но и развивающиеся страны», - резюмировала она. 

Темы: Россия, Женщина в современном мире
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 21:05
Патриот России

\ Так по итогам 2015 года средняя зарплата мужчин составляла 38,6 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата женщин — 28 тысяч рублей.
28 тыров в Москве хорошей бабе за ночь платят!
14.09.2017, 20:27
Местный

Не по половому (или по-нынешнему - гендерному) признаку надо зарплату сравнивать, а сравнить среднюю зарплату чубайсов, газо-нефтяной и финансовой верхушки, депутатов и правительства со средней зарплатой прочих наемных работников, которые всю эту свору кормят. Вот это будут цифры, имеющие значение. А у вас женщины получают меньше не потому, что им меньше платят за равный труд, а потому, что их меньше в паразитирующей верхушке.
14.09.2017, 20:03
Берег

Где в провинции живут люди со средней зарплатой 38 тысяч?
Я живу в районном центре. Мой круг общения - люди 35 -50 лет. Скрупулезно вспоминаю среди них "среднего" . Из 28 человек вспомнил одного-полицейского. Остальные получают в среднем 20- 25 тыс мужики и 15 - 17 женщины.
Вывод- вранье. Ка обычно. Как и то что все до недержания мочи любят щуколова.
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