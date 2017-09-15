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Дума одобрила ведение штрафов за незаконную продажу сим-карт

18:45 15.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона, предусматривающий административную ответственность за незаконное распространение сим-карт.

Документ содержит дополнение в Кодекс об административных правонарушениях в виде статьи 13.29.1 «Распространение неуполномоченным лицом идентификационных модулей». В соответствии с проектом, правонарушение будет караться штрафом, размер которого для граждан составит от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей

Если виновным окажется иностранец или лицо без гражданства, то, кроме штрафа, ему будет грозить арест на 15 суток с последующим выдворением из России, передает ТАСС.

Документ также устанавливает обязанность компаний сообщать операторам связи сведения оконечных пользователях – своих сотрудниках. Невыполнение этого требования также повлечет за собой штраф, максимальный размер которого составит до 200 тысяч рублей.

Введение административной ответственности за незаконное распространение сим-карт призвано устранить существующий пробел в законодательстве.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Мобильная связь и сотовые операторы, Государственная Дума РФ
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15.09.2017, 19:52
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