В стране принята программа, предполагающая тотальный контроль за гражданами и их жизнью

Россия – территория «аватаров»?



Изображение с сайта medium.com

О переформатировании жизни в России под знаком так называемой «цифровой экономики» общество узнало почти случайно, после анонсированного в СМИ создания чиновниками единой базы данных на всех граждан.

Программа «Цифровая экономика в РФ» была анонсирована на МЭФ-2017 в Санкт-Петербурге. Но, судя по всему, авторы её явно поторопились, не проведя общественного обсуждения инициативы...

Планируется, что «Цифровая экономика» станет новой государственной политикой страны до 2025 года и изменит её жизнь по восьми направлениям: государственное регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, умный город, цифровое здравоохранение.

При этом экономические стратегии не рассматриваются вовсе. Зато подробно описывается принципиально новая модель общественного устройства, которая будет вводиться под знаком «технологического прорыва» и «экономического рывка».

Государственное управление отменится, превращаясь в «электронное правительство» с платным «сервисом госуслуг»; модная ныне технология распределённых данных «блокчейн» осуществит децентрализацию власти; «криптовалюты» заменят существующую финансовую систему; жизнь общества переместится в интернет; первыми в цифровой формат перейдут здравоохранение и образование; бумажный документооборот будет директивно исключён.

Особый упор делается на искусственный интеллект, который станет тестировать людей на предмет цифровых компетенций, станет основой цифровой медицины, заменит образование на интернет-курсы, отменит целый ряд существующих профессий и таким образом оставит без работы миллионы граждан. «Интернет вещей» создаст «умные дома» и «умные города», в которых вся жизнь человека будет директивно регулироваться саморазвивающимся искусственным интеллектом.

Информация станет главным и весьма прибыльным товаром – буквально «цифровой нефтью». «Интернет вещей» и многочисленные ведомства станут непрерывно объединять информацию о человеке и его жизни в единую базу, а сам он превратится в «цифровую личность». На первый план также выйдут «большие данные» («Big Data»): информация о государственных процессах и ресурсах, картография, аэро- и фотосъёмка, в том числе, с помощью беспилотников, космическая съёмка, а также «данные, прежде считавшиеся секретными».

Банки получат право на идентификацию и аутентификацию граждан и будут владеть информацией о них. В борьбу за новый рынок уже вступили представители крупного бизнеса в сфере мобильной связи и IT-технологий.

Отдельной строкой в «Программе» было предусмотрено снятие правовых барьеров, которые, согласно Конституции (ст.23 и 24) пока ещё не позволяют в России кому-либо без согласия гражданина использовать его персональные данные, включая личную и семейную тайну.

Экстренно начнёт создаваться специальная отрасль «цифрового права» и будут подготовлены юристы в сфере «цифровой экономики».

С помощью интернет-технологий новое эрзац-государство будет в режиме реального времени отслеживать «цифровые траектории» жизни и деятельности граждан; станет сортировать население в зависимости от их способностей к освоению «цифровых навыков и компетенций» на «цифровых мигрантов» и «цифровых аборигенов», оставляя «аутсайдеров» на обочине жизни.

Эти и ряд других планов действий по кардинальному слому общественной модели, осуществляемые в интересах небольшой кучки отечественных олигархов и транснациональных банков, сразу же вызвали протестные реакции общественности. Пошли письма и телеграммы в адрес Президента с требованием остановить принятие «Цифровой экономики» до широкого общественного обсуждения.

Предваряя обвинения общества в косности и ретроградстве, нужно отметить, что при этом никто из граждан не выступал и не выступает против технического прогресса, как такового – тревогу вызвали именно стратегии, угрожающие суверенитету личности и государства.

Тем более, что эти опасения были поддержаны более чем авторитетной структурой: так, 30 июня на совместном заседании в Совбезе РФ по вопросам информационной безопасности было заявлено, что «сформировались новые угрозы и риски национальной безопасности, связанные с (…) с интеграцией страны в наднациональную цифровую экономику».

К сожалению, несмотря на вышесказанное, «Программа» была всё-таки подписана, но мнение общества было услышано, и тут важно отметить несколько ключевых моментов.

Во-первых, президент не стал подписывать «Цифровую экономику».

Во-вторых, срок действия «Программы» был сокращён на один год.

В-третьих, количество направлений развития было уменьшено до семи – остались нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура, информационная безопасность; а неоднозначные «цифровая медицина», «умные города» и «государственное управление» были отложены на перспективу.

При этом сама «Программа» кардинально переделана: потеряла чёткую структуру, стала описательной, размытой, невнятной.

Авторы убрали особо скандальные моменты, а содержание максимально распылили так, что несведущий человек запутается в специфических терминах и потеряет желание в них разбираться.

Это повторяет тактику авторов другого скандального документа, обозначившего в марте новую – гендерно-феминистическую – повестку государства, а именно, «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2030», которые, также напугавшись реакции общества, поступили аналогично.

Переработанная программа «Цифровая экономика»» из-за спешки составителей стала по своему содержанию ещё безграмотнее, но и в таком виде для экспертов она остаётся вполне информативной и раскрывающей суть намеченных изменений.

Подписанная премьером Медведевым программа «Цифровая экономика» направлена, в частности, на «создание условий для развития общества знаний» - так красиво авторы зашифровали новую модель общества. Чуть ранее они намного откровеннее её описывали: это жёсткая кастовость, приоритет искусственного интеллекта, тотальный информационный контроль, уничтожение любой приватности, и, как написал в своей презентации один из лоббистов, «цифровой феодализм».

В качестве цели в «Программе» заявлено «создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации».

В качестве «магических аксессуаров», в ней много раз повторяется слово «форсайт», например: «на стратегическом уровне управления (...) рабочий орган должен рассматривать и согласовывать форсайты»; «на оперативном уровне управления обеспечивается (...) формирование совместно с профессиональными сообществами форсайта» и т.п.

Принято считать, что слово «форсайт» означает «образ будущего». Точнее, это чьё-то представление о том, как должно выглядеть в будущем то или иное явление или общественный институт, или государство, или нация, и при этом вся методика в грубом виде представляет собой сомнительную цепочку действий: сначала по своему усмотрению нафантазировать новый образ, а потом уже думать, как и зачем к нему идти.

На самом деле, понятие «форсайт» – изобретение американской корпорации RAND, наднационального аналитического центра, «фабрики мысли», занимающейся в современном мире построением стратегий «сетевых войн» и «цветных революций», которые ломают общественные формации и разрушают государства. Он подменяет традиционные методы прогнозирования, планирования и программирования и меняет траектории развития наций в опасную для суверенитета сторону.

В России термин «форсайт» является визитной карточкой сообщества так называемых «методологов», скандально прославившегося в 2010 г. ювенальным форсайт-проектом «Детство-2030».

Авторы «методологии» говорят о ней как о технологии «выращивания будущего», но на деле пора начинать относиться к ней как к громадной мистификации, призванной внушить нациям стремление своими же руками начать собственное разрушение. Это – успешная информационная технология, позволяющая осуществлять внешнее стратегическое планирование национальных государств в нужном для истинного «оператора реальности» направлении.

Методы, предлагаемые «методологами», не являются чем-то новым - «мозговой штурм», «дерево целей», опросники… Но присутствующий в «великом учении» заумный методологический глоссарий, «птичий язык», доступный лишь узкому кругу «высоких экспертов», принцип «посвящённости», овладения неким «тайным знанием», недоступным всем остальным, делают возможным создание вокруг этой деятельности атмосферы едва ли ни мистической. Недаром одна из технологий, называется «метод дельфи», по аналогии с древним дельфийским оракулом.

Эта информационная технология RANDа сделала возможной замену крайне важного механизма государственного стратегического планирования личными выводами и фантазиями некоего «высокого» экспертного сообщества не только в России, но и в Германии, Великобритании, Франции, Великобритании, где, например, создана «Европейская платформа форсайта», а также в Канаде, Латинской Америке, Индии, Индонезии, Бразилии, Южной Африке и множестве других стран, и по праву должна считаться огромным успехом корпорации в деле установления наднационального контроля над государствами.

В рамках принятой в России программы «Цифровая экономика» предполагается развивать «сквозные цифровые технологии», которые делают упор на искусственный интеллект, робототехнику и сенсорику, виртуальную и дополненную реальность и интернет.

Проще говоря, в России в ближайшие годы не планируется поднимать промышленность и производство, укреплять национальное самосознание и идентичность, а, как недавно заявили в Госдуме, дадут «права личности роботам».

И, как мы сами уже видим из представленного плана, предложат гражданам «дополнять» в специальных очках реальные разрушенные деревни и заросшие поля виртуальными изображениями весёлых новеньких домиков в окружении жизнерадостных бурёнок и овечек.

Одной из главных угроз для развития цифровой экономики России указана «проблема обеспечения прав человека в цифровом мире, в том числе при идентификации (соотнесении человека с его цифровым образом)».

Итак, в «новом, дивном, цифровом» мире каждого из ныне живущих ожидает разделение на «обременительного для бюджета» реального человека и перспективного для бизнеса его «цифрового» двойника. Последний начнёт затем жить своей, отдельной жизнью и двигаться по траекториям, намеченным отнюдь не его владельцем – хозяева у него будут другие.

Постоянно комментирующий в последнее время грядущее «цифровое счастье» господин Герман Греф на одной из встреч со студентами весьма откровенно поведал: «Постепенно вы, как реальный человек, будете интересовать мир всё меньше и меньше, а значение вашего цифрового аватара, наоборот, станет неуклонно повышаться, поскольку он очень многое о вас сможет сказать. Всех будет интересовать ваша цифровая копия, которая хранится на облаках, а не вы».

Примерно в те же дни, 4 июля, премьер Д.А. Медведев подписал ещё один судьбоносный документ – распоряжение, утверждающее «Концепцию формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации».

То есть, вопреки существующему законодательству и интересам национальной безопасности, в стране начинает создаваться единая база данных, в которой, как и в ранее отменённой Президентом из-за массовых протестов населения системе «Контингент», будет объединяться абсолютно вся информация о гражданине изо всех ведомств, с которыми он когда-либо сталкивался.

То есть создаётся единая база, аналогов которой нет ни в одной стране мира, а в Германии и вовсе был принят закон, запрещающий создание подобных баз, как несущих угрозу национальной безопасности.

План по превращению России в территорию «аватаров» составлен, принят, озвучен и начал реализовываться, а лоббисты уже откровенно не скрывают своей радости, предвкушая новый куш, но, чтобы усыпить общество и погасить его недовольство, они всё-таки сделали тактический шаг назад. А у нации появился шанс остановить убийственный проект.