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Приток мигрантов в Россию снизился до минимума за семь лет

14:23 15.09.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Число мигрантов, приехавших в Россию, в этому году оказалось самым низким за последние семь лет. Такое исследование приводит Институт социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения».

За первые полгода 2017 года приток мигрантов в РФ составил 102,3 тысячи человек. Меньше миграционный прирост населения России за последние годы был только в первой половине 2010-го — тогда число мигрантов увеличилось на 89,6 тысячи человек.

«В сочетании с сильным увеличением естественной убыли населения впервые с 2010 года население России в первом полугодии сокращалось, т. к. миграция не компенсировала естественную убыль», — говорится в документе.

Лидерство по числу мигрантов, приехавших в Россию, последние несколько лет удерживает Украина. Из этой страны в Россию за полгода приехали 39,6 тысячи человек.

У жителей СНГ, пояснил «Ведомостям» Никита Мкртчян из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, не осталось стимулов ехать в Россию, например из Казахстана, обеспечивавшего основной миграционный прирост в 1990-е годы. Жители Армении и Киргизии, указал он, раньше были вынуждены получать российское гражданство, но при едином рынке они могут работать в стране как трудовые мигранты девять месяцев, а три проводить дома.

Темы: Россия, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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15.09.2017, 23:40
Гость: иван

в РФии продолжительность жизни увеличилась до 72 лет уиверждает Президент на каких данных основано не приводится наверное брехливый *Росстат* и вообще если отбросить мигрантов и провести перепись русского населения вот это и будет правда по всем показателям
15.09.2017, 20:53
Гость: Федя1

Закон об упрощенном гражданстве для русских выхолостили полностью.
По нему русские из республики имеют право вернуться в Россию только, если родились на территории нынешей РФ. Жителям Донецка и Луганска, кто убежал в Россию от войны, никому не дали российское гражданство.
Типичный саботаж и антигосудартвенная деятельность!
Этим чиновникам РФ нет никаких оправданий! Здесь не спрячешься за фразами типа: "я считаю, что покупать долговые обязательства Пентагона для России очень выгодное вложение денег". Ну заблуждается товарищ чиновник, не понимает ничего в экономике.
Здесь всё однозначно - не пускать русских в Россию может только враг России!
15.09.2017, 20:12
Гость: ник

мигнрантов стало мало а на рынке обувь и ключи делает вьетнамец и вьетнамок забегаловок потгороду уйма. Кстати если вкладывать в союзные республики и увлекаться не тфермерством а колхозно/совхозной системой имеющей целью в т.ч. занятость (когда при большевиках последняя биржа труда закрылась в каком лохматом году??!) то занятые в республиках перестанут ездить на заработки.
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