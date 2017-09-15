Приток мигрантов в Россию снизился до минимума за семь лет

Число мигрантов, приехавших в Россию, в этому году оказалось самым низким за последние семь лет. Такое исследование приводит Институт социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения».

За первые полгода 2017 года приток мигрантов в РФ составил 102,3 тысячи человек. Меньше миграционный прирост населения России за последние годы был только в первой половине 2010-го — тогда число мигрантов увеличилось на 89,6 тысячи человек.

«В сочетании с сильным увеличением естественной убыли населения впервые с 2010 года население России в первом полугодии сокращалось, т. к. миграция не компенсировала естественную убыль», — говорится в документе.

Лидерство по числу мигрантов, приехавших в Россию, последние несколько лет удерживает Украина. Из этой страны в Россию за полгода приехали 39,6 тысячи человек.

У жителей СНГ, пояснил «Ведомостям» Никита Мкртчян из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, не осталось стимулов ехать в Россию, например из Казахстана, обеспечивавшего основной миграционный прирост в 1990-е годы. Жители Армении и Киргизии, указал он, раньше были вынуждены получать российское гражданство, но при едином рынке они могут работать в стране как трудовые мигранты девять месяцев, а три проводить дома.