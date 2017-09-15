"Парковка у посольства США в Москве стала общедоступной‍"

Парковочные места в Большом Девятинском переулке в Москве возле посольства США стали общедоступными, сообщил представитель «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП).

«В связи с острой нехваткой парковочных мест по адресу: Большой Девятинский переулок парковки на этой улице теперь доступны для всех», — сообщило в АМПП РИА «Новости».

Ранее в Санкт-Петербурге вместо парковки у американского консульства организовали разворот для транспорта и пешеходный переход. В Екатеринбурге дорожные знаки эксклюзивной парковки исчезли с улицы Гоголя, где раньше оставляли свои автомобили не только американские, но и британские дипломаты.

На исчезновение парковок у зданий американских дипмиссий в российских городах обратили внимание в Госдепе США. В ведомстве сообщили, что намерены обратиться с этим вопросом в МИД РФ, однако не считают происходящее овтетными мерами за санкции в отношении российских дипломатов в Штатах.

Позже МИД РФ сообщил о том, что 14 сентября между главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым и его американским коллегой Рексом Тиллерсоном состоялся телефонный разговор. «Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации», — говорится в сообщении министерства. Остальных подробностей этих переговоров в МИДе не уточнили.