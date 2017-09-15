В Кремле опровергли слухи о прекращении помощи Донбассу

Россия не отказывается от оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной», - цитирует его агентство.

Что касается сообщений о якобы намерении Москвы прекратить поддержку Донбасса ради проектов в Крыму и Калининграде, то имеется в виду перераспределение средств. По словам Пескова, власти не собираются сокращать одни расходы в пользу других.

Некоторое время назад в СМИ появились сообщения о том, что Минфину РФ поручено исключить из бюджета на 2018-2020 годы поддержку отдельных территорий. В РБК, сославшись на федеральных чиновников, уточнили, что речь идет о Донбассе.

