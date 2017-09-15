]]> ]]>
Главная В России Новости

В Кремле опровергли слухи о прекращении помощи Донбассу

18:00 15.09.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Россия не отказывается от оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной», - цитирует его агентство.

Что касается сообщений о якобы намерении Москвы прекратить поддержку Донбасса ради проектов в Крыму и Калининграде, то имеется в виду перераспределение средств. По словам Пескова, власти не собираются сокращать одни расходы в пользу других.

Некоторое время назад в СМИ появились сообщения о том, что Минфину РФ поручено исключить из бюджета на 2018-2020 годы поддержку отдельных территорий. В РБК, сославшись на федеральных чиновников, уточнили, что речь идет о Донбассе.
 

Темы: Россия, Москва, Украина, СМИ в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.09.2017, 21:29
Гость: adept

право жить за счет заморозки пенсионных фондов другим
15.09.2017, 20:31
Гость: когда бы не кремль

вы фашиствующие бендеровцы с одобрения либералов и яблочников от сюдо перерезали бы уйму русского народа и только потом получили б по мозгам, а щас уж виден конец режиму американских прокладок и таких же рифмоплётов.
15.09.2017, 19:54
Гость: подстрекатели!

Кремлевские боссы подкормкой Донбасса
Раскольничества поощряют заразу:
Когда бы не пряник московский и ласки,
Стал пшиком бы крымский мятеж и донбасский!
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.