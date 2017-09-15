Защита бизнесмена Петросяна оспорила приговор суда

Защита предпринимателя Арама Петросяна обжаловала вынесенный ему приговор за захват заложников в банке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Станислава Мальцева.

Он пояснил, что жалоба направлена в Верховный суд России. Защита просить смягчить предпринимателю наказание и оправдать по статье «теракт».

Год назад Петросян зашел в отделение «Сити-банка» в центре Москвы и захватил в заложники находившихся там людей. При нем была коробка с проводами, которую он выдавал за взрывное устройство.

По прошествии некоторого времени предприниматель отпустил заложников и сдался полиции. Бомбы у него не оказалось. На допросе Петросян заявил, что свои поступком хотел привлечь внимание властей к проблеме банкротств в сфере малого бизнеса.

Петросяна признали виновным в терроризме и захвате заложников. Суд приговорил его к 12 годам колонии.

