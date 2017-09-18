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Депутат предложил штрафовать авиакомпании за овербукинг

09:55 18.09.2017
Фото с сайта Skitterphoto.com
Фото с сайта Skitterphoto.com
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В Госдуму будет внесен законопроект, который введет ответственность авиаперевозчика за так называемое перебронирование.

Как пишет «Парламентская газета», автором документа выступил депутат от «Справедливой России» Игорь Ананских. Документ предполагает, что перевозчик будет обязан вернуть пассажиру стоимость билета в десятикратном размере в случае, если пассажиру не хватит места в самолете из-за овербукинга.

По словам депутата, сейчас многие российские авиакомпании продают на рейсы больше билетов, чем мест на борту. Это связано с тем, что порядка 7-10 процентов пассажиров, купивших билет, опаздывают или отказываются лететь и чтобы места не пустовали, авиакомпанию продают дополнительные билеты.

Однако в случае, если на рейс приехали все, кто приобрел билеты, тогда авиакомпании предлагают «лишним» пассажирам полететь следующим рейсом или вернуть деньги. «Людям предлагали лететь в другое время, из-за чего крахом шли все их планы: кто-то опаздывал на следующий транзитный рейс, кто-то пропускал важную деловую встречу, кому-то это ломало весь отпуск», - поделился депутат.

При этом привлечь авиакомпанию к ответственности не представляется возможным, так как запрета на сверхлимитную продажу авиабилетов не существует, тогда как фактически речь идет о ненадлежащем исполнении услуг.

Издание напоминает, что в 2015 году Минтранс разработал законопроект, который предлагал внести в Воздушный кодекс статью, разрешвашую овербукинг, но инициатива так и осталась на стадии общественного обсуждения. И хотя официально овербукинг внедрить не удалось, авиакомпании используют его неофициально.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 11:54
Гость: srha

Всё бы им штрафовать... А подумать и нормально настроить систему? Например, по овербукингу продавать только часть билетов по сильно заниженной цене - и всё, риски и доходы с расходами распределены между компанией и пассажирами, ещё и народ, для которого время не деньги, получит дополнительные возможности.
18.09.2017, 10:57
Гость: gvozd

тогда как фактически речь идет о ненадлежащем исполнении услуг.
--
речь идет о Мошенничсетве, а не оказании услуги.
человеку Продают НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ товар.
с каких пор продажа воздуха стала "услугой"?
тогда на любом базаре барыги с кавказа услугами что ли занимаются..., а за что их полиция хватает тогда?
18.09.2017, 10:23
Гость: за овербукинг

Что за порнография, вам русского языка мало?
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