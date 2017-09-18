Депутат предложил штрафовать авиакомпании за овербукинг

В Госдуму будет внесен законопроект, который введет ответственность авиаперевозчика за так называемое перебронирование.

Как пишет «Парламентская газета», автором документа выступил депутат от «Справедливой России» Игорь Ананских. Документ предполагает, что перевозчик будет обязан вернуть пассажиру стоимость билета в десятикратном размере в случае, если пассажиру не хватит места в самолете из-за овербукинга.

По словам депутата, сейчас многие российские авиакомпании продают на рейсы больше билетов, чем мест на борту. Это связано с тем, что порядка 7-10 процентов пассажиров, купивших билет, опаздывают или отказываются лететь и чтобы места не пустовали, авиакомпанию продают дополнительные билеты.

Однако в случае, если на рейс приехали все, кто приобрел билеты, тогда авиакомпании предлагают «лишним» пассажирам полететь следующим рейсом или вернуть деньги. «Людям предлагали лететь в другое время, из-за чего крахом шли все их планы: кто-то опаздывал на следующий транзитный рейс, кто-то пропускал важную деловую встречу, кому-то это ломало весь отпуск», - поделился депутат.

При этом привлечь авиакомпанию к ответственности не представляется возможным, так как запрета на сверхлимитную продажу авиабилетов не существует, тогда как фактически речь идет о ненадлежащем исполнении услуг.

Издание напоминает, что в 2015 году Минтранс разработал законопроект, который предлагал внести в Воздушный кодекс статью, разрешвашую овербукинг, но инициатива так и осталась на стадии общественного обсуждения. И хотя официально овербукинг внедрить не удалось, авиакомпании используют его неофициально.