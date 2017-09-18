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В Минобороны РФ назвали претензии Литвы политизированными

21:58 18.09.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Претензии властей Литвы о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства страны политизированны и не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что два военно-транспортных Ил-76 выполняли плановый перелет из Ростовской области в Калининградскую. Их маршрут пролегал над нейтральными водами Балтики. Встретив на пути обширный грозовой фронт, который угрожал безопасности самолетов и экипажей, летчики запросили у диспетчера в Вильнюсе разрешения отклониться в сторону воздушной границы Литвы, чтобы обойти фронт.

В Минобороны подчеркнули, что запрос был сделан в строгом соответствии с международными нормами и пилоты получили на него положительный ответ. Обойдя опасный участок, они сразу же вернулись на свой маршрут.

В ведомстве также сделали акцент на том, что у литовских органов управления воздушным движением никаких претензий к российским летчикам не было.

Ранее стало известно, что Вильнюс обвинил Россию в нарушении воздушных границ Литвы. Российскому послу Александру Удальцову была вручена соответствующая нота в МИД страны.
 

Темы: Россия, Литва, Отношения России с республиками бывшего СССР, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 03:51
Гость: Ещё бы

вы не были политизированы, ваше дело исполнять приказ, а если его нет, действовать самим . А если военные суются во внутри хозяйственные отношения, даже если всё плохо, то это служить для наказания военных силами Росгвардии( бывшими ментами ВОХРА частично спецслужбами, типа дам из Мииграционной службы, которые по ходу дела заняли лидирующее положение в Росгвадии в силу того , что они имеют умопомрачительные доходы с мигрантов, и в этом смысле могут поделится с вновь организованной структурой в которую они вошли. Вся эта шваль держится на тех установках, что россиянин выдержит то, что европейцу покажется адом.
19.09.2017, 02:46
Гость: Фейк

Сердюков сидел в танке, расстреливавшем парламент России в 93 году. Иначе чем можно обьяснить его руководство Вертолётами РФ ?
19.09.2017, 02:24
Гость: Нэ

я протестую , на готове ли жд ситема ракетной обороны , то ли нападения, то ли обороны,в общем не поймёшь, как и генералы США не понимали хаотичную суть передвижения массы ,идентичной из пяти до двадцати вагонов по Союзу, если московская власть восстановит утраченное Немцовым и прочими " государственными" деятелями былое могущество, то я буду голосовать, но если нет...проголосую ногами, учитывая то что . что даже последыши не пройдут.
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