В Минобороны РФ назвали претензии Литвы политизированными

Претензии властей Литвы о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства страны политизированны и не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что два военно-транспортных Ил-76 выполняли плановый перелет из Ростовской области в Калининградскую. Их маршрут пролегал над нейтральными водами Балтики. Встретив на пути обширный грозовой фронт, который угрожал безопасности самолетов и экипажей, летчики запросили у диспетчера в Вильнюсе разрешения отклониться в сторону воздушной границы Литвы, чтобы обойти фронт.

В Минобороны подчеркнули, что запрос был сделан в строгом соответствии с международными нормами и пилоты получили на него положительный ответ. Обойдя опасный участок, они сразу же вернулись на свой маршрут.

В ведомстве также сделали акцент на том, что у литовских органов управления воздушным движением никаких претензий к российским летчикам не было.

Ранее стало известно, что Вильнюс обвинил Россию в нарушении воздушных границ Литвы. Российскому послу Александру Удальцову была вручена соответствующая нота в МИД страны.

