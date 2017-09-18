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ЕР определится с участием в президентской кампании в декабре

19:22 18.09.2017
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Партия «Единая Россия» окончательно определится с формой участия в президентских выборах во второй половине декабря.

По словам секретаря генсовета ЕР Сергея Неверова, тогда будет решено – выдвинет партия своего кандидата или будет поддерживать кого-то другого, передает «Интерфакс». Предполагается, что съезд ЕР пройдет 22-24 декабря 

Ранее действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не хочет заранее говорить о своем выдвижении на новый президентский срок. Он объяснил, что как только объявляется предвыборная кампания, «все сразу же перестают работать».

Выборы президента России намечены на март 2018 года.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 23:18
Гость: А чё?

Всё может наш герой - и плавать и нырять, летать, кататься на коньках, играть в хоккей, на пианино мурку сбацать и по сценарию ответить на вопросы, поставить кой кому на вид, детишек угостить конфеткой и даже капсомольцев увлечь туманной перспективой. Но вот вступить, открыв забрало на виду у публики открыто, с соперником в дебаты он не герой, он не рождён для этого. Привычка принимать и утверждать сценарий, шутить и отвечать по списку отобранных заранее вопрос он непревзойдённый мастер. А на дебатах простой вопрос, но поданый иначе, могёт загнать в столбняк "прораба на галерах".
18.09.2017, 22:25
Гость: Алексий

Да уже в принципе, можно объявлять результаты выборов. В связи, с явным преимуществом, одного несменяемого кандидата, выборы у себя выиграл ну сами знаете кто. По данным ЦИК "за" проголосовало 641%. Жириновский второй с результатом 0,0002%, третий Зю с результатом 0,00002%.
18.09.2017, 21:40
Гость: Анекдотец

Здание Госдумы эвакуировано из-за бесхозного предмета, оказавшегося Конституцией РФ.
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