ЕР определится с участием в президентской кампании в декабре

Партия «Единая Россия» окончательно определится с формой участия в президентских выборах во второй половине декабря.

По словам секретаря генсовета ЕР Сергея Неверова, тогда будет решено – выдвинет партия своего кандидата или будет поддерживать кого-то другого, передает «Интерфакс». Предполагается, что съезд ЕР пройдет 22-24 декабря

Ранее действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не хочет заранее говорить о своем выдвижении на новый президентский срок. Он объяснил, что как только объявляется предвыборная кампания, «все сразу же перестают работать».

Выборы президента России намечены на март 2018 года.

