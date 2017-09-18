Правительство утвердило график праздников и выходных на 2018 год

Правительство России одобрило порядок переноса выходных и праздничных дней на 2018 год, который был предложен Минтрудом РФ.

График одобрила российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Как пояснили в ведомстве, выходные дни 6 и 7 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно, пишут "Известия".

Кроме того, дни отдыха с субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря предлагается перенести на понедельник 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

Всего же российские граждане в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздничных дней.