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Правительство утвердило график праздников и выходных на 2018 год

14:42 18.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство России одобрило порядок переноса выходных и праздничных дней на 2018 год, который был предложен Минтрудом РФ.

График одобрила российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Как пояснили в ведомстве, выходные дни 6 и 7 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно, пишут "Известия".

Кроме того, дни отдыха с субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря предлагается перенести на понедельник 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

Всего же российские граждане в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздничных дней.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 18:51
Слава**

Охре....ь! Целый месяц страна работать не будет!Я понимаю,кто сидит на окладе. Им по-барабану:работать или не работать? А кто у нас на окладе? Чиновники с не плохими зарплатами. Им их не только хватает на домик у моря ,но и потрать же тоже надо. А вот что делать тем,кто работает сдельно,или по-часам? Там ни чего по этому не сказано?
18.09.2017, 18:44
Серёга

Опять эти зимние каникулы...
Ну не хотят они, чтобы у меня дитё в мае на даче воздухом дышало...
опять в январе деньги тратить на "развлечения" в городе... да в кино и музеи мы и так ходим, без этих принудительных каникул - зимних выходных хватает!
В лес на лыжах? Я уже забыл что такое лыжи с этим изменившимся климатом...
А два отпуска на курортах, летом и зимой - мне уже дорого.
И да, на даче было бы полезнее - весенний день год кормит.
18.09.2017, 17:16
Carlos

Ага... Когда я был свободным художником, у меня выходных вообще не было (про праздники и не говорю), сейчас, закрепостил себя официальным делом, по крайней мере, есть выходные, по крайней мере... И 53 дня отгула, которые никак не могу себе разрешить взять...
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