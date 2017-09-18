Кабмин подготовит постановление о введении «закона Яровой» в ноябре

Постановление правительства, предусматривающее поэтапное введение антитеррористического пакета законов, более известного как «пакет Яровой», будет подготовлено в ноябре. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович. «Юристы подтвердили, что мы можем это сделать нормами постановления правительства, без поправок в закон»,— цитирует ТАСС Дворковича.

В июле правительство РФ выступило против переноса вступления в силу «закона Яровой». В настоящий момент пакет антитеррористических законов должен вступить в силу с 1 июля 2018 года: все операторы связи будут обязаны полгода хранить весь пользовательский трафик.

Пакет «антитеррористических» поправок, известный как «закон Яровой», был принят летом 2016 года.

В числе прочего, «пакет Яровой» обязывает операторов связи и провайдеров с июля 2018 года в течение шести месяцев хранить все данные своих пользователей. Затраты на создание систем хранения таких данных оцениваются в несколько триллионов рублей.

В Госдуму был внесен законопроект, откладывающий вступление в силу части «пакета Яровой» о хранении данных до 2023 года, однако правительство его не поддержало.