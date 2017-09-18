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Кабмин подготовит постановление о введении «закона Яровой» в ноябре

10:10 18.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Постановление правительства, предусматривающее поэтапное введение антитеррористического пакета законов, более известного как «пакет Яровой», будет подготовлено в ноябре. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович. «Юристы подтвердили, что мы можем это сделать нормами постановления правительства, без поправок в закон»,— цитирует ТАСС Дворковича.

В июле правительство РФ выступило против переноса вступления в силу «закона Яровой». В настоящий момент пакет антитеррористических законов должен вступить в силу с 1 июля 2018 года: все операторы связи будут обязаны полгода хранить весь пользовательский трафик.

Пакет «антитеррористических» поправок, известный как «закон Яровой», был принят летом 2016 года.

В числе прочего, «пакет Яровой» обязывает операторов связи и провайдеров с июля 2018 года в течение шести месяцев хранить все данные своих пользователей. Затраты на создание систем хранения таких данных оцениваются в несколько триллионов рублей.

В Госдуму был внесен законопроект, откладывающий вступление в силу части «пакета Яровой» о хранении данных до 2023 года, однако правительство его не поддержало. 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 14:02
Гость: ABCD

Закон Яровой интересен тем, что за служку за гражданами будут платить сами граждане. Если в США ФБР и АНБ получают финансирование из налоговой системы, куда стекаются деньги не только из карманов граждан но и от прибылей военных корпораций, то в РФ буржуазия решила проще поступить, триллионы на слежку за гражданами будут изымать у граждан в принудительном порядке, всякий раз когда вы станете платить за телефон или интернет, у вас некая сумма (от 5% до 8%) будет уплывать неизвестно куда. Возможно у работающих будут удерживать из зарплаты и у пенсионеров из пенсий и пособий.
18.09.2017, 12:14
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Боже, когда же примут закон ОззиМых, чтобы не видеть больше во власти яровых...
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