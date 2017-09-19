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Сеть кофеен «Шоколадница» потратит более 600 млн рублей на ребрендинг

17:45 19.09.2017

Сеть кофеен «Шоколадница» проведет масштабный ребрендинг, сообщает «Интерфакс».

Изменения затронут все аспекты работы сети: от логотипа и формы сотрудников до стандартов приготовления еды, интерьера, сервиса и системы обучения персонала.

Так в уже новых кофейнях появится зона для выдачи заказов с собой, разместятся мини-маркеты. Все новые заведения будут оснащатьяс конвекционными многофункциональными печами, оборудованием для изготовления выпечки, что, как отмечают представители сети, позволит расширить меню. При этом средний чек в обновленной «Шоколаднице» не изменится — 500 рублей в зале и 300 рублей при заказе на вынос.

Отмечается также, что сеть кофеен сменит поставщика кофейных зерен, что позволит контролировать качество будущего урожая на отведенных ей плантациях. Обжарка зерен будет проводится в собственном цеху, который был запущен в эксплуатацию в 2016 году.

Первые обновленные кофейни откроются уже в октябре в Москве, затем будет реконструирована самая первая «Шоколадница» на Большой Якиманке. После месячного тестирования в концепцию внесут необходимые корректировки.

Планируется, что реновация коснется всех заведений сети и продлится два года. На осуществление ребрендинга будет потрачено в общей сложности более 600 млн. рублей. 

Темы: Рестораны и кафе в жизни современного человека, Бренды и торговые марки, Ресторанный бизнес и общественное питание
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